Yamiche Alcindor dénonce les allégations de mauvaise grammaire «  sans fondement  » de Tucker Carlson

Yamiche Alcindor, collaboratrice de MSNBC, repousse Tucker Carlson après que l’animatrice de Fox News a déclaré qu’elle était incapable de parler dans une «phrase grammaticalement correcte».

«Je sais que je fais quelque chose de bien quand @TuckerCarlson est menacé par mes reportages et par des allégations sans fondement sur une mauvaise grammaire», a déclaré Alcindor dans un tweeter Samedi. «Comme l’a dit la grande Beyoncé,« Boy bye ».»

Vendredi soir, Carlson a diffusé un clip d’elle à l’antenne, puis s’est moquée non seulement de son analyse, mais de sa structure de phrase.

Lisez aussi: Tucker Carlson cite son obsession sur les ovnis comme preuve qu’il est « ouvert d’esprit » (vidéo)

«C’est incroyable à tous les niveaux. Un correspondant qui ne peut pas parler dans une phrase grammaticalement correcte, A, B la malhonnêteté de celle-ci, présentant cela comme une autre conspiration intelligente du président Trump », a-t-il déclaré à son sujet.

Voici un extrait des commentaires d’Alcindor sur MSNBC, dans lequel elle explique pourquoi Trump continue à penser qu’il est la «victime numéro un en Amérique».

«S’il est inculpé, même s’il va en prison, il pourrait vendre cette idée aux millions de personnes qui ont voté pour lui, et il pourrait devenir encore plus puissant, et c’est ce qui fait vraiment peur au GOP. C’est pourquoi vous ne voyez pas que beaucoup de gens lui tiennent tête », a déclaré Alcindor.

Lisez aussi: Brian Williams termine son émission de vendredi avec l’ombre la plus sombre du plan de soins de santé insaisissable de Trump (vidéo)

Alcindor, correspondant à la Maison Blanche pour PBS News Hour et contributeur sur NBC News et MSNBC, a également signalé Vendredi soir, la stratégie de la campagne Trump pour nier les résultats des élections est devenue «plus effrontée et plus audacieuse» au fil du temps, Alcindor citant les critiques du président disant qu’il essayait de «défaire les fondements mêmes de l’Amérique».

Regardez le segment d’Alcindor de «Tucker Carlson Tonight» ci-dessous: