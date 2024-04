Pokémon Go : Nouveaux codes actifs du 07 avril 2024 (rencontres, potions, super balls)

Pokémon GO continue de captiver les joueurs du monde entier, grâce notamment à des mises à jour régulières et à des événements spéciaux.

Une des fonctionnalités appréciées par la communauté est la distribution de codes promo permettant d’obtenir gratuitement des objets dans le jeu. Ces codes, offerts en avril 2024, représentent une occasion pour les joueurs d’ajouter des ressources précieuses à leur inventaire sans effort supplémentaire. Cet article vous guide à travers les derniers codes disponibles et la méthode pour les réclamer.

Récupération des Codes Promo Pokémon GO

Contrairement à ce que certains joueurs pourraient penser, l’application Pokémon GO ne permet pas directement de saisir ces codes promo. Pour en profiter, il est nécessaire d’utiliser un navigateur web (Safari, Google Chrome, Firefox). Les étapes suivantes vous expliqueront comment procéder :

Visitez la page d’Offre de Récompense du Web Store Pokémon GO. Connectez-vous à votre compte en utilisant la même méthode que celle utilisée pour votre compte Pokémon GO. Saisissez un code promo et appuyez sur ‘Appliquer’. Ouvrez l’application Pokémon GO et vérifiez la réception d’un message de confirmation.

Si l’application était ouverte en arrière-plan, il pourrait être nécessaire de la fermer complètement et de la relancer pour que les objets apparaissent.

Codes Promo Actifs en Avril 2024

Voici les codes promo actuellement disponibles pour le mois d’avril 2024. En suivant la méthode ci-dessus, vous pouvez les utiliser pour obtenir des récompenses exclusives :

Code Récompense CAPTAINPIKACHU Rencontre avec Pikachu FENDIxFRGMTxPOKEMON Sweat à capuche Avatar FENDIxFRGMTxPOKEMON XZU46EAHWPKLK 10 Super Balls & 5 Potions 0HY0UF0UNDM3 Rencontre avec Rotom

Récompenses Gratuites Pokémon GO avec Amazon Prime

Si vous possédez une adhésion Amazon Prime, vous avez également la possibilité de réclamer gratuitement des objets Pokémon GO chaque mois. Voici comment procéder :

Rendez-vous sur la page Pokémon GO de gaming.amazon.com. Cliquez sur ‘Obtenir du contenu en jeu’ et connectez-vous à votre compte Amazon Prime. Copiez le code et échangez-le via le portail d’offre de rédemption de Pokémon GO.

Cet article explore les diverses façons dont les joueurs de Pokémon GO peuvent enrichir leur expérience de jeu en avril 2024 grâce à l’utilisation de codes promo et à des partenariats exclusifs comme celui avec Amazon Prime. La facilité de rédemption et la diversité des récompenses offertes soulignent l’engagement de Niantic à garder sa communauté active et récompensée, favorisant ainsi un environnement de jeu toujours plus engageant et divertissant.