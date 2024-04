Google condamne Power Point et Canva à l’oubli avec son « Vid »

Google Vids: Révolution dans la création de contenus multimédias.

Le monde de la création de contenu numérique est sur le point de connaître une révolution majeure avec l’arrivée de Google Vids, une nouvelle application dévoilée lors de la conférence Google Cloud Next 2024. Cette innovation, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle Gemini, promet de transformer radicalement la manière dont nous concevons les présentations et les contenus multimédias, laissant entrevoir un avenir où PowerPoint et Canva pourraient devenir des outils du passé.

Qu’est-ce que Google Vids ?

Google Vids se présente comme un assistant polyvalent pour la création de vidéos. Il intègre des fonctionnalités allant de l’écriture à la production, en passant par le montage. La particularité de cette application réside dans sa capacité à générer des contenus vidéo de manière collaborative, une aubaine pour les professionnels et les créateurs de contenu qui utilisent régulièrement Google Workspace. Avec Vids, Google propose une interface intuitive où l’utilisateur, guidé par une simple invite de texte, peut définir le type de vidéo désiré et intégrer des documents stockés sur Google Drive pour enrichir le contenu de la vidéo.

Une interface intuitive pour une création facilitée

L’interface de Google Vids offre une section dédiée à la création vidéo. L’utilisateur y est invité à saisir une description du projet vidéo, ce qui permet à l‘IA de générer un storyboard personnalisé. Ce storyboard est entièrement modifiable, offrant la possibilité de réarranger ou de supprimer des éléments pour affiner le projet. Une fois satisfait du storyboard, l’utilisateur choisit un modèle de vidéo avant de passer à l’étape de personnalisation, où il peut ajouter images, musiques, vidéos supplémentaires, enregistrer une narration ou opter pour une voix synthétique.

Des applications professionnelles prometteuses

Google Vids n’est pas seulement un outil de création artistique; il est aussi conçu pour répondre aux besoins des environnements professionnels. Que ce soit pour communiquer sur l’avancement d’un projet, présenter de nouvelles idées ou faciliter l’accès à des données, Vids est capable de transformer des informations complexes en vidéos attractives et compréhensibles. Cette capacité à synthétiser et à présenter l’information de manière dynamique pourrait remettre en question la suprématie des présentations PowerPoint traditionnelles dans le milieu professionnel.

La collaboration au cœur de l’expérience

L’aspect collaboratif de Google Vids mérite une attention particulière. À l’instar de Google Slides, Vids permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur un même projet, d’apporter des annotations et des commentaires. Cette fonctionnalité souligne l’engagement de Google à favoriser le travail d’équipe et l’interaction entre les créateurs de contenu, qu’ils soient dans un contexte professionnel ou créatif.

Vers une adoption massive ?

Malgré ses nombreuses promesses, la question de l’adoption de Google Vids reste en suspens. L’application sera-t-elle suffisamment attractive pour détrôner les géants établis tels que PowerPoint, Canva ou encore les propres Google Slides ? La réponse à cette question dépendra en grande partie de l’accueil réservé par les utilisateurs à Workspace Labs, où Vids sera disponible dès juin.

Tableau comparatif des fonctionnalités

Fonctionnalité Google Vids PowerPoint Canva Création collaborative Oui Limité Oui Intégration IA Oui Non Non Storyboard automatique Oui Non Non Personnalisation avancée Oui Oui Oui

