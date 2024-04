Abonnées Freebox : Attention grosse mise à jour à venir – Voilà ce que vous devez impérativement faire

Nouvelle Ère pour les Freebox : Free Lance une Mise à Jour Cruciale.

Free poursuit son évolution technologique avec une mise à jour significative de ses routeurs Freebox Pop, Delta, et Ultra, soulignant son engagement à améliorer constamment l’expérience utilisateur. Cette mise à jour, annoncée pour le 18 avril, est destinée à corriger plusieurs bugs critiques et à optimiser la performance des serveurs. Les abonnés des différentes versions de la Freebox, notamment les plus récentes WiFi 6 et 7, ainsi que les modèles Delta et Ultra, sont invités à procéder à un redémarrage de leur serveur pour bénéficier des améliorations.

Lire aussi :

Un déploiement attendu pour une expérience améliorée

La nouvelle mise à jour 4.8.9 introduit des correctifs spécifiquement ciblés pour améliorer la connectivité et la gestion réseau. Un des problèmes majeurs corrigés concerne l’absence de connectivité IPv6 en mode bridge sur les Freebox Delta, une faille longtemps signalée par les utilisateurs et suivie sous la tâche #39324 sur le bugtracker de Free. Cette amélioration est cruciale pour les utilisateurs nécessitant une configuration réseau avancée et montre l‘engagement de Free à soutenir même les cas d’utilisation les plus complexes.

Améliorations techniques et corrections de bugs

En plus de la résolution du problème IPv6, cette mise à jour adresse également d’autres soucis techniques, comme l’affichage des statistiques du port SFP LAN qui était erroné, un bug enregistré sous le numéro #39138. Ces ajustements techniques sont essentiels pour les professionnels et les particuliers qui dépendent de statistiques réseau précises pour leurs activités.

Comment procéder à la mise à jour

Les utilisateurs des Freebox Pop, Delta et Ultra peuvent initier la mise à jour de plusieurs manières. Un redémarrage électrique du serveur peut être effectué, mais pour plus de commodité, Free recommande l’utilisation de l’application Freebox Connect ou des boutons marche/arrêt disponibles sur les modèles Ultra et Pop WiFi 7. Cette flexibilité dans les méthodes de mise à jour témoigne de la volonté de Free de faciliter les processus pour ses clients.

La communication de Free aux utilisateurs

Free a fait preuve de transparence en communiquant ouvertement sur les détails de la mise à jour et les bugs corrigés via son bugtracker et d’autres canaux officiels. Cette approche permet aux utilisateurs de comprendre précisément les améliorations apportées et les bénéfices qu’ils peuvent en tirer, renforçant ainsi la confiance des abonnés dans la marque.

Les bénéfices attendus de la mise à jour

Avec les corrections apportées, les utilisateurs devraient constater une nette amélioration dans la gestion de leur réseau domestique ou professionnel. La stabilité accrue et les performances optimisées contribueront à une expérience utilisateur sans faille, essentielle dans notre ère numérique où la connectivité est reine.

Perspectives futures pour Free

Cette mise à jour est un pas de plus dans l’amélioration continue des services de Free. L’entreprise montre qu’elle reste à l’écoute de sa communauté d’utilisateurs et prête à intervenir pour résoudre les problèmes techniques rapidement. Les utilisateurs peuvent s’attendre à d’autres mises à jour à mesure que Free continue d’évaluer et d’améliorer ses services.

Cet article explore la récente mise à jour déployée par Free pour ses serveurs Freebox Pop, Delta, et Ultra. En adressant des bugs critiques et en améliorant la fonctionnalité réseau, Free renforce son engagement envers une meilleure expérience utilisateur. La facilité de mise à jour et la communication transparente de Free mettent en avant son dévouement à fournir un service de qualité et à rester à la pointe de la technologie dans le domaine des fournisseurs d’accès à Internet.