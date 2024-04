Free révolutionne le marché des box avec cette nouveauté sur votre télévision

Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les amateurs de télévision et pourrait bien redéfinir notre manière de consommer les médias à domicile.

Le monde des télécommunications assiste aujourd’hui à une évolution majeure avec l’annonce de Free, qui devient le premier opérateur en France à proposer son application TV sur les Smart TV LG.

L’ère de l’accessibilité avec OQEE by Free

OQEE by Free, c’est l’application TV créée pour enrichir l’expérience des abonnés Freebox et des détenteurs du forfait Free 5G. Offrant plus de 230 chaînes en direct et un vaste choix de services de replay, cette application transforme votre salon en une salle de cinéma personnelle. La facilité d’utilisation et l’accès simplifié à un contenu varié sont des points clés de cette innovation.

Chaînes disponibles Type de contenu Plus de 230 Direct, replay, sports, cinéma, séries, etc.

Fonctionnalités avancées pour une expérience sur-mesure

Les abonnés Free peuvent non seulement regarder leurs programmes favoris mais aussi les contrôler à leur guise grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle du direct et le start-over. Ces options permettent de ne manquer aucun moment important, offrant ainsi une flexibilité totale dans la gestion de leur emploi du temps télévisuel.

Enregistrement sans souci

Avec jusqu’à 320 heures d’enregistrement disponibles selon l’offre Freebox souscrite, les abonnés peuvent stocker leurs émissions préférées et les visionner à leur convenance. Ce service d’enregistrement est un atout majeur pour ceux qui ne veulent pas être contraints par les horaires des diffusions en direct.

Offre Freebox Heures d’enregistrement Ultra et Ultra Essentiel 320 heures Pop 100 heures Révolution Light 40 heures

OQEE Ciné : Votre cinéma à domicile

Le service OQEE Ciné enrichit encore l’offre avec un accès gratuit à plus de 500 films et séries via AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité). De la comédie aux grands classiques, les abonnés peuvent s’immerger dans un univers cinématographique diversifié sans quitter leur canapé.

Multi-écrans : Une liberté partagée

L’application OQEE by Free permet jusqu’à 5 connexions simultanées sur différents appareils, permettant à chaque membre de la famille de suivre ses programmes préférés en toute indépendance, que ce soit sur une Smart TV, une tablette ou un smartphone.

Accès facile et immédiat

L’installation de l’application OQEE by Free est simple et rapide sur toutes les Smart TV LG équipées au minimum de la version WebOS 4.0. En quelques clics depuis le Content Store LG, les abonnés peuvent profiter pleinement de tous les contenus offerts.

Cet article explore les avancées majeures de Free avec l’introduction de l’application OQEE sur les Smart TV LG. En offrant une gamme étendue de fonctionnalités et un accès facile à une diversité de contenus, cette initiative promet de redéfinir l’expérience télévisuelle, en mettant l’accent sur l’accessibilité, la personnalisation et la commodité.