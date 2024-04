Cyberpunk 2077 brille de mille feux avec sa mise à jour gratuite

Il y a quatre jours, une révolution visuelle a été annoncée pour Cyberpunk 2077, promettant de transformer l’expérience de jeu grâce à une innovation spectaculaire et totalement gratuite. Voici comment cette avancée technologique redéfinit les standards graphiques du jeu.

Un partenariat technologique en or

Cyberpunk 2077 a traversé une période tumultueuse depuis son lancement, mais grâce à des partenariats stratégiques, le jeu a continué à évoluer et à s’améliorer. Le dernier coup de maître provient de la collaboration avec Nvidia et l’implémentation de la version 3.7 de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette mise à jour offre une amélioration considérable de la qualité visuelle, réduisant les artefacts comme le ghosting et stabilisant l’image de manière impressionnante.

DLSS 3.7 : Un tournant visuel

La mise à jour 3.7 de DLSS a marqué un tournant significatif. Elle utilise des techniques avancées d’intelligence artificielle pour offrir une expérience de jeu plus nette et détaillée. Les joueurs peuvent maintenant bénéficier d’une image quasi-parfaite sans compromettre la performance de leur système. Cela permet une immersion totale dans l’univers dystopique et vibrant de Night City, le cœur battant de Cyberpunk 2077.

Comparaisons et performances : Le verdict des experts

Des comparatifs vidéo, notamment ceux réalisés par MxBenchmarkPC, ont mis en évidence les progrès réalisés entre les versions précédentes du DLSS et la version 3.7. Les tests démontrent une amélioration de la fluidité et une meilleure gestion des détails, transformant ainsi l’expérience de jeu. Les gamers peuvent désormais profiter d’une fluidité accrue même dans les scènes les plus chargées.

Les nouveautés du gameplay avec les mises à jour récentes

Au-delà des améliorations graphiques, Cyberpunk 2077 a bénéficié de mises à jour majeures ajustant les mécaniques de jeu et ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme un système de métro pleinement fonctionnel. Ces améliorations contribuent à rendre le jeu plus complet et captivant, approchant enfin la vision initiale des développeurs pour ce projet ambitieux.

Les avantages du DLSS pour le joueur

Le DLSS n’est pas seulement une prouesse technique ; il apporte des avantages tangibles aux joueurs :

Performance accrue : Réduction de la charge sur le GPU, permettant des taux de rafraîchissement élevés et une fluidité améliorée.

Qualité d'image supérieure : Grâce à l'IA, le DLSS peaufine les détails et la netteté, rendant les graphismes plus réalistes.

Grâce à l’IA, le DLSS peaufine les détails et la netteté, rendant les graphismes plus réalistes. Flexibilité des réglages : Les joueurs peuvent choisir entre plusieurs modes (Performance, Balanced, Quality) pour adapter l’expérience à leurs besoins.

Perspectives futures pour Cyberpunk 2077

Avec ces avancées technologiques et la mise en place de corrections substantielles, l’avenir de Cyberpunk 2077 semble prometteur. L’équipe de développement se concentre désormais sur la suite, mais continue de peaufiner ce titre pour s’assurer qu’il répond aux attentes élevées de la communauté.

Cyberpunk 2077 DLSS 3.5 vs DLSS 3.6 vs DLSS 3.7 - Additional Image Quality Improvements | RTX 4080

Cet article explore l’impact de la technologie NVIDIA DLSS 3.7 sur l’amélioration graphique de Cyberpunk 2077. En transformant l’expérience visuelle du jeu, cette mise à jour gratuite permet aux joueurs de s’immerger encore plus profondément dans le monde fascinant et complexe de Night City, faisant de Cyberpunk 2077 le jeu qu’il était destiné à être dès le début.