GTA 6 : La carte absolument gigantesque révélée par une fuite – Vous n’êtes pas prêt !

L’une des caractéristiques remarquables de la carte de GTA 6 serait l’étendue considérable de ses zones rurales. Comme dans GTA 5, ces zones permettent d’agrandir la carte à moindre coût, offrant ainsi plus d’espace pour l’aventure sans nécessiter une surcharge de détails urbains coûteux. De plus, les activités nautiques devraient être plus présentes, suggérant que l’océan jouera un rôle crucial dans l’expansion de la carte.

Selon les dernières rumeurs et une fuite récente, la carte de GTA 6 pourrait atteindre les 125 kilomètres carrés, soit 2,55 fois la taille de celle de GTA 5. Ce développement promet un terrain de jeu sans précédent pour les adeptes de la série. Les joueurs pourraient se perdre dans une variété de paysages urbains et ruraux, explorant chaque coin et recoin d’ un monde virtuel plus vaste que jamais .

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.