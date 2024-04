La fibre pour 15,99 € seulement avec la Livebox 5 mais il vous reste 2 jours seulement

Bonne nouvelle pour les amateurs de connexion Internet ultrarapide et à petit prix !

La filiale low cost d’Orange, Sosh, met en lumière une promotion alléchante sur sa box Internet, permettant aux nouveaux abonnés de jouir d’un débit jusqu’à 300 Mbps en illimité pour la somme modique de 15,99 € par mois. Un tarif spécial qui ne manquera pas d’attirer ceux à la recherche d’économies significatives tout en bénéficiant d’une technologie de pointe pour leur foyer.

L’attrait de la fibre à petit prix

Sosh, reconnu pour ses offres compétitives dans le domaine des télécommunications, innove une fois de plus avec une proposition qui se démarque nettement sur le marché. Valable jusqu’au 10 avril, cette offre permet aux souscripteurs de profiter d’un tarif réduit pendant 6 mois, avant un retour au prix habituel de 30,99 €. Cela représente une économie non négligeable de 90 € sur cette période, illustrant l’engagement de Sosh à rendre la technologie accessible au plus grand nombre.

Une technologie avancée pour une expérience optimale

La Livebox 5, pierre angulaire de cette offre, symbolise l’avant-garde technologique d’Orange. Elle garantit une connectivité sans faille, capable de sélectionner la meilleure bande de fréquence pour un Wi-Fi puissant et stable dans toutes les pièces. Cette optimisation permet de réduire les interférences et d’assurer une expérience utilisateur irréprochable, que ce soit pour le streaming vidéo en haute définition, le téléchargement de fichiers lourds ou encore le jeu en ligne.

Les avantages inclus dans l’offre

Au-delà du débit remarquable et de la qualité du matériel fourni, l’offre Sosh se distingue par ses nombreux avantages inclus :

Une connexion Internet très haut débit jusqu’à 300 Mb/s.

La dernière génération de Livebox Fibre Orange.

Des appels illimités vers les numéros fixes en France et plus de 100 destinations à l’international.

Une option TV mobile via l’application Orange TV, ajoutant une dimension multimédia pour seulement 5 € de plus par mois.

Ces éléments contribuent à faire de cette offre une solution complète et avantageuse pour ceux qui cherchent à maximiser leur confort digital à domicile.

Pourquoi choisir Sosh ?

Opter pour Sosh, c’est choisir un opérateur qui combine l’excellence technologique d’Orange avec une politique tarifaire agressive. Cette offre spéciale est représentative de cette philosophie, permettant d’accéder à une qualité de service reconnue à un prix défiant toute concurrence. L’offre sans engagement et les options flexibles s’ajoutent aux attraits de ce forfait, offrant ainsi une liberté totale aux utilisateurs.

Maximisez vos économies

L’aspect économique de cette promotion est renforcé par une opération séduisante de remboursement jusqu’à 100 € sur les frais de résiliation de votre précédente box. Cette initiative vise à faciliter la transition vers Sosh pour les consommateurs, en minimisant les obstacles financiers à un changement d’opérateur. La disponibilité de cette offre est limitée dans le temps, ce qui incite à une prise de décision rapide pour bénéficier de ces conditions préférentielles.

