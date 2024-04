Bbox : Bouygues offre 70€ pour cette box et plie la concurrence avec son contenu unique

Cet article explore l’initiative audacieuse de Bouygues Telecom d’offrir une récompense financière à ses nouveaux abonnés Bbox. En proposant soit du cash soit une carte cadeau, l’entreprise se démarque nettement dans le secteur des FAI, tout en adressant les préoccupations actuelles des consommateurs face à l’inflation. Cette offre, bien que limitée dans le temps, pourrait bien redéfinir les normes de compétitivité et d’attractivité sur le marché de l’accès à Internet, en incitant les acteurs du secteur à repenser leurs propres stratégies de fidélisation et d’acquisition.

Cette initiative de Bouygues Telecom, bien qu’éphémère, marque un tournant dans la manière dont les FAI envisagent les promotions. En associant directement récompense financière et souscription, l’entreprise challenge les pratiques habituelles et répond avec ingéniosité aux attentes des consommateurs.

Avec cette opération, Bouygues Telecom ne se contente pas de fidéliser sa clientèle ; l’entreprise redéfinit les standards de l’attractivité dans le secteur des FAI. Cette approche pourrait inciter les concurrents à repenser leurs propres stratégies promotionnelles, dans un marché où l’innovation et la valeur ajoutée pour le consommateur deviennent des leviers de différenciation clés.

: les nouveaux abonnés reçoivent 70€, en plus d'un abonnement qui inclut un débit optimisé à 2 Gb/s, le Wi-Fi 6E, ainsi qu'un accès à Disney+ pour le plaisir de toute la famille, et des appels étendus aux mobiles européens.

L’offre, valable jusqu’au 16 avril, propose aux souscripteurs des offres Bbox milieu-de-gamme ou Premium le choix entre une somme d’argent versée directement sur leur compte bancaire ou dans leur portefeuille PayPal, ou une carte cadeau utilisable chez plus de 280 enseignes partenaires d’UpCadhoc. Cette flexibilité permet à chaque client de trouver son bonheur parmi une variété de secteurs tels que la mode, l’alimentation, les loisirs, les voyages ou encore la décoration.

Ce programme promotionnel, bien que temporaire, constitue un avantage supplémentaire pour les clients potentiels, venant s’ajouter à la prise en charge des frais de résiliation jusqu’à 100€ pour les nouveaux abonnés migrés. De plus, Bouygues Telecom continue d’appliquer un tarif préférentiel pendant les six premiers mois d’abonnement, renforçant l’attrait de ses offres.

Cette initiative, annoncée le 4 avril 2024 par Ida Zlotykamien, représente une première dans l’industrie et s’inscrit dans un contexte où le coût moyen des abonnements Internet ne cesse de grimper, reflétant les défis posés par l’inflation.

Dans un marché des fournisseurs d’accès Internet (FAI) toujours plus compétitif, Bouygues Telecom franchit un pas inédit en proposant à ses nouveaux clients une récompense financière pour toute souscription à une offre Bbox.