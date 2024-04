La blague digne de South Park de Amazon et son IA soi-disant « révolutionnaire »

L’annonce récente d’Amazon concernant la mise en pause de sa technologie de reconnaissance automatique dans ses supérettes Amazon Fresh aux États-Unis a soulevé de nombreuses questions quant à l’avenir de l’automatisation dans le commerce de détail.

La technologie, baptisée « Just Walk Out », promettait une révolution dans l’expérience d’achat en éliminant la nécessité des caisses traditionnelles grâce à une intelligence artificielle capable de suivre les achats des clients en temps réel. Cependant, des révélations surprenantes ont émergé quant à la réalité opérationnelle derrière cette prouesse technologique, mettant en lumière une dépendance inattendue à la main-d’œuvre humaine.

Le Concept « Just Walk Out » Démystifié

« Just Walk Out » semblait être la quintessence de l’innovation dans le secteur du commerce de détail, permettant aux clients de quitter le magasin sans passer par la caisse, les achats étant automatiquement facturés sur leur compte Amazon. Cette expérience utilisateur sans friction reposait sur une surveillance par caméras et un suivi des mouvements des clients, appuyés par la reconnaissance de leur paume à l’entrée du magasin.

La Réalité Opérationnelle Derrière la Magie

Cependant, malgré les avancées technologiques, le système a montré des limites dans sa fiabilité. Des sources indiquent que pour pallier ces insuffisances, Amazon s’est appuyé sur le travail de 1 000 employés basés en Inde, chargés de surveiller en temps réel les flux vidéo pour corriger les erreurs de reconnaissance de l’IA. Cette révélation suggère une réalité opérationnelle bien éloignée de l’image futuriste vendue au public.

Des Conséquences sur l’Expérience Client

L’intervention humaine nécessaire pour maintenir le système opérationnel a entraîné des retards dans la génération des tickets de caisse, érodant l’efficacité promise par « Just Walk Out ». Les clients ont constaté que l’expérience, loin d’être instantanée, pouvait parfois prendre des heures avant que la transaction ne soit finalisée, mettant en question la viabilité de la technologie pour une application de masse.

Vers la Fin de la Super-Automatisation ?

Face à ces défis, Amazon semble revoir ses ambitions en matière d’automatisation du commerce de détail. Bien que l’entreprise n’abandonne pas entièrement l’idée d’une surveillance IA des achats, elle explore des alternatives moins sophistiquées mais potentiellement plus fiables, telles que le « Dash Cart ». Ce caddie connecté, bien que moins ambitieux, promet une expérience d’achat améliorée sans les contraintes de la surveillance totale par IA.

L’Avenir des Magasins Physiques et de l’Innovation

La situation présente un tournant pour Amazon et soulève des questions plus larges sur l’avenir des innovations dans le secteur du commerce de détail. Bien que l’entreprise n’ait pas de présence physique en France, elle pourrait proposer des technologies telles que le « Dash Cart » à d’autres géants de la distribution, qui cherchent également à innover dans l’expérience client.

Cet article explore la réalité derrière la technologie « Just Walk Out » d’Amazon, révélant une dépendance surprenante à la main-d’œuvre humaine pour le fonctionnement de ce qui était présenté comme une avancée majeure en IA. Malgré les défis rencontrés, Amazon continue de rechercher des moyens d’innover dans l’expérience d’achat, marquant une étape importante dans l’évolution de l’automatisation du commerce de détail.

