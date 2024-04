Leo de Brave débarque sur iOS : Une révolution de l’assistance par IA

iOS vont pouvoir profiter de cette IA très réputée.

L’intégration de Leo, l’assistant personnel basé sur l’intelligence artificielle du navigateur Brave, est maintenant élargie aux utilisateurs d’iOS, offrant des capacités révolutionnaires pour une navigation enrichie et sécurisée à portée de main.

Leo s’invite sur iOS : Une nouvelle ère pour la navigation mobile

Le déploiement de Leo sur la plateforme iOS signifie que Brave a atteint son objectif d’offrir son assistant IA avancé à un public plus large, après son introduction réussie sur Android. Cette expansion illustre l’engagement de Brave à combiner innovation technologique et respect de la confidentialité, en fournissant des outils puissants pour améliorer l’expérience utilisateur sur mobile.

Caractéristiques exclusives pour les utilisateurs d’iOS

Unique à la version iOS, Leo apporte une série de fonctionnalités avancées, y compris une impressionnante capacité de reconnaissance vocale qui transforme la parole en texte, permettant une interaction fluide avec l’assistant sans le moindre effort de frappe. Ces attributs, associés à l’intégration de fonctionnalités de document et à l’utilisation de modèles de langage comme Mixtral, placent Leo en tête de liste des assistants IA mobiles.

Points forts de Leo sur iOS :

Reconnaissance vocale pour des commandes simples et directes

Synthèse de contenu à partir de pages web et documents PDF

Création automatique de textes longs, allant d’articles à des publications sur les réseaux

Traduction instantanée et analyse approfondie de contenus web

Fourniture de réponses à questions variées

Production de code dans divers langages de programmation

Lecture à voix haute de textes grâce à la synthèse vocale

Compatibilité avec Google Docs et Google Sheets pour une productivité accrue

Premiers pas avec Leo sur les appareils Apple

L’activation de Leo est simplifiée pour les détenteurs d’iOS : une mise à jour vers la dernière version de Brave suffit pour accéder à l’assistant directement via la barre d’adresse. Offrant une option d’activation ou de désactivation, Leo permet aux utilisateurs de choisir entre une expérience assistée par IA et une navigation web traditionnelle selon leur préférence.

Mixtral : Le moteur de Leo

Derrière Leo se trouve Mixtral, un modèle de langage à la pointe de la technologie, garantissant des interactions de haute qualité et informatives. Présent par défaut sur les versions desktop et maintenant sur iOS, Mixtral améliore l’expérience utilisateur, tout en offrant la liberté de sélectionner d’autres modèles ou d’opter pour Leo Premium pour des fonctionnalités élargies.

Transformation de la navigation mobile par Brave

L’intégration de Leo sur les plateformes iOS représente un tournant dans notre façon d’interagir avec le web mobile. Brave continue d’innover dans le domaine de la navigation Internet, intégrant des technologies de pointe tout en mettant un point d’honneur à protéger la confidentialité des utilisateurs.

L’engagement de Brave envers la confidentialité numérique

Au cœur de l’initiative Leo, la sauvegarde de la confidentialité reste une préoccupation majeure. Brave et Leo se démarquent par leur engagement à ne pas stocker les données utilisateur, offrant une alternative attrayante pour ceux qui souhaitent naviguer sur Internet loin des regards indiscrets.

Cet article examine le lancement de Leo, l’assistant IA de Brave, sur les plateformes iOS, soulignant un moment déterminant dans l’effort continu de Brave pour fournir une expérience utilisateur enrichie et respectueuse de la confidentialité. Grâce à ses caractéristiques innovantes et son intégration fluide, Leo est prêt à révolutionner la façon dont nous naviguons sur mobile, tout en assurant la protection des données personnelles. Cette avancée illustre l’ambition de Brave de réinventer notre interaction avec le web, en plaçant l’utilisateur et sa vie privée au premier plan.