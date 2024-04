Gratuit : 2 mois de box orange mais il ne vous reste que 3 jours

Dans le monde en constante évolution des télécommunications, les offres promotionnelles sont une aubaine pour les consommateurs désireux d’optimiser leurs dépenses en matière de services internet.

Orange, l’un des principaux fournisseurs d’accès internet en France, a récemment lancé une offre exceptionnelle permettant à ses nouveaux abonnés de bénéficier de deux mois gratuits sur certaines de ses box internet. Cette promotion, valable jusqu’au 10 avril, représente une occasion en or pour ceux qui envisagent de s’équiper d’une connexion internet performante, y compris la fibre optique, à des conditions avantageuses. Voyons en détail ce que cette offre comprend et comment en profiter.

Lire aussi :

Une Opportunité à Saisir chez Orange

Orange propose sa gamme de Livebox en promotion, incluant deux mois d’accès gratuit, même pour ses options les plus économiques. La Livebox Fibre, par exemple, affiche un tarif attractif de 24,99€ par mois pendant six mois, avant de passer à 42,99€/mois. Ceux qui s’engagent durant cette période promotionnelle peuvent ainsi réaliser une économie immédiate de 49,98€.

Avantages de la Livebox Fibre

La Livebox Fibre d’Orange promet des vitesses de téléchargement et d’envoi allant jusqu’à 500 Mb/s, sans frais supplémentaires pour le raccordement, même pour les foyers passant de l’ADSL à la fibre. De plus, Orange propose de rembourser jusqu’à 100€ sur les frais de résiliation de votre précédente box internet, facilitant ainsi la transition vers ses services.

Forfait Tarif Promotionnel Tarif Standard Économie Livebox Fibre 24,99€/mois (6 mois) 42,99€/mois 49,98€

Plus qu’Internet : Les Services Inclus

La Livebox Fibre n’est pas seulement synonyme de connexion internet haut débit. Elle inclut également l’accès à un décodeur TV 4K HDR pour une expérience télévisuelle enrichie, offrant un accès à 140 chaînes ainsi que la possibilité de profiter des programmes en replay. Bien que des frais d’activation de 49€ soient applicables, les bénéfices en termes de divertissement sont considérables.

Modalités de l’Offre Promotionnelle

Pour profiter pleinement de ces deux mois gratuits, les abonnés doivent remplir et soumettre le coupon d’offre de remboursement d’Orange, en veillant à ce que les informations fournies correspondent à celles liées à leur abonnement.

La Livebox Up Fibre : Encore Plus de Prestations

Pour ceux qui recherchent encore plus de performance et de services, la Livebox Up Fibre est également disponible dans le cadre de cette promotion. Offrant des débits allant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi, ce forfait est particulièrement adapté aux foyers nécessitant une connexion ultra-rapide et stable. Avec des tarifs débutant à 33,99€ pour les six premiers mois, puis passant à 51,99€/mois, c’est une option alléchante pour les consommateurs exigeants.

Forfait Tarif Promotionnel Tarif Standard Économie Livebox Up Fibre 33,99€/mois (6 mois) 51,99€/mois 67,98€

Une Aubaine à Saisir

Cette promotion d’Orange sur ses Livebox, offrant deux mois gratuits, est une aubaine pour les nouveaux abonnés. Elle permet non seulement d’accéder à une connexion internet de haute qualité à des tarifs avantageux, mais aussi de bénéficier d’un large éventail de services supplémentaires. Que vous optiez pour la Livebox Fibre ou la Livebox Up Fibre, ces offres constituent une excellente opportunité d’améliorer votre expérience internet domestique, tout en réalisant des économies significatives.

Cet article a exploré en profondeur l’offre promotionnelle d’Orange sur ses box internet, mettant en lumière les avantages considérables qu’elle représente pour les consommateurs. Avec des options adaptées à divers besoins et budgets, cette promotion confirme l’engagement d’Orange à fournir une connectivité internet de qualité supérieure, enrichie de services complémentaires, à un prix compétitif.