Epic Games : Liste des jeux gratuits déments en ce moment – Attention à la date !

Cet article explore l’offre généreuse d’Epic Games Store qui enrichit chaque semaine la bibliothèque des gamers avec des jeux gratuits. Deux titres passionnants, Industria et Lisa Definitive Edition, sont actuellement disponibles, tandis que le très attendu Orcs Must Die 3 sera offert la semaine prochaine. Ces initiatives renforcent la communauté de joueurs et démocratisent l’accès à des jeux de qualité, tout en mettant en lumière des créations moins connues du grand public.

Du 25 avril au 2 mai 2024, Epic Games Store propose deux jeux qui méritent l’attention des gamers. Le premier, Industria , est un FPS qui vous transporte dans un univers steampunk alternatif en pleine Guerre Froide. Votre mission ? Retrouver un collègue disparu dans un monde hostile. Malgré sa durée relativement courte, le jeu a été salué pour son ambiance surréaliste et son gameplay à l’ancienne. Le second jeu, Lisa Definitive Edition , plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique où chaque choix influence le déroulement du jeu. Célèbre pour son humour noir, ce jeu offre une expérience singulière et captivante .

