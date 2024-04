Free révolutionne le marché avec son offre Freebox à moins de 30 euros

En transformant radicalement l’accès à l’Internet haut débit, Free fait parler de lui avec son offre alléchante sur la Freebox Révolution Light.

Pour moins de 30 euros par mois, les consommateurs peuvent désormais bénéficier d’une connexion à très haut débit, d’appels illimités vers les lignes fixes et d’un vaste catalogue de chaînes TV.

Une Offre Complète pour Tous

La Freebox Révolution Light redéfinit l’expérience Internet des foyers français. Proposée à 29,99 euros par mois, cette offre sans engagement rassemble tout ce dont un utilisateur a besoin pour une connectivité optimale à la maison. Que vous soyez en zone couverte par la fibre, l’ADSL2+ ou le VDSL2, la promesse reste la même : une navigation fluide et rapide.

Des Performances Internet à la Hauteur des Attentes

Avec la Freebox Révolution Light, Free promet une connexion Internet de pointe. Les utilisateurs bénéficient d’un débit descendant allant jusqu’à 1 Gbit/s et de 600 Mbit/s en débit montant, garantissant ainsi une expérience en ligne sans accroc, idéale pour les activités gourmandes en bande passante telles que le gaming ou le streaming en direct.

Télévision et Divertissement Sans Limites

L’offre s’étend bien au-delà de la simple connexion Internet. Avec plus de 230 chaînes incluses dans le bouquet TV, ainsi qu’un accès à la plateforme OQEE Ciné, les soirées devant l’écran promettent d’être riches en divertissement. De plus, l’ajout de 6 mois gratuits à Prime Video vient parfaire ce tableau déjà très attractif, assurant des heures de contenu à la demande pour tous les goûts.

Une Box Tout-en-Un

La Freebox Révolution Light se distingue également par sa polyvalence. Dotée d’un disque dur de 250 Go, elle permet l’enregistrement des programmes TV, le contrôle du direct et le stockage de contenus téléchargés. Compatible avec les DVD et les Blu-Ray, le Player TV Révolution ouvre les portes à une large gamme de médias, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur.

Facilité d’Usage et Fiabilité

La mise en place et l’utilisation de la Freebox Révolution Light sont pensées pour être aussi simples que possible. La stabilité et la rapidité du Wi-Fi offertes par cette box permettent de connecter simultanément tous les appareils du foyer sans perte de performance. Ainsi, chaque membre de la famille peut jouir d’une expérience en ligne sans faille, que ce soit pour le travail, le divertissement ou la détente.

Vers un Futur Connecté

Avec cette offre compétitive, Free ne se contente pas de proposer une solution économique pour l’accès à Internet. L’entreprise souhaite également jouer un rôle majeur dans la démocratisation du très haut débit en France, en permettant au plus grand nombre de bénéficier d’une connexion de qualité supérieure.

