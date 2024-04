Free brade ses prix : un forfait mobile 140Go à 9.99€ et trois Freebox sans engagement

Découvrez les offres exceptionnelles de Free : Forfait mobile et Freebox à des tarifs imbattables.

Free se distingue une fois de plus par ses offres promotionnelles attractives, qui promettent de révolutionner l’accès aux services mobiles et Internet fixe. Avec un forfait mobile doté de 140Go de données pour moins de 10 euros et trois options de Freebox sans engagement à des prix compétitifs, Free met la barre haute en termes de rapport qualité-prix. Voici une exploration détaillée de ces opportunités à ne pas manquer.

Lire aussi :

Offre Spéciale Free Mobile 140Go

Actuellement, Free Mobile propose une offre inédite à 9.99€ par mois durant la première année. Cette série limitée, destinée aux nouvelles souscriptions, offre la possibilité de garder son numéro grâce au service de portabilité, sans frais supplémentaires. Ce forfait inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en métropole, Europe et DOM ;

140Go de données mobiles en France métropolitaine, avec un ajustement de débit après épuisement ;

18Go de données en roaming en Europe et DOM ;

L’accès à l’application Free Ligue 1.

Au-delà de la première année, l’abonnement évolue vers le forfait Free 250Go à 19.99€ par mois, incluant la possibilité de bénéficier de la 5G illimitée dès 9.99€ par mois pour les clients Freebox.

Trois Freebox sans Engagement à Découvrir

Freebox Révolution Light à un Tarif Inédit

La Freebox Révolution Light est une offre triple play (Internet, Téléphonie, TV) proposée sans engagement à seulement 29,99 € par mois. Elle comprend :

La fibre avec des débits jusqu’à 1 Gb/s en envoi et 600 Mb/s en réception ;

Le WiFi 5 ;

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations ;

Un bouquet TV de 230 chaînes et l’accès gratuit à l’application OQEE Ciné pour 500 films et séries.

La Populaire Freebox Pop

Pour 29,99 €/mois la première année (puis 39,99 €/mois), la Freebox Pop offre une expérience Internet enrichie grâce au WiFi 6, avec des débits allant jusqu’à 5 Gb/s. Ce tarif inclut :

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et certains mobiles ;

Un large choix de services TV, avec 230 chaînes, le replay et l’application OQEE Ciné.

La Prestigieuse Freebox Ultra

La Freebox Ultra, fleuron de l’offre Free, promet la connexion la plus rapide du marché avec des débits allant jusqu’à 8 Gb/s, pour un tarif promotionnel de 49,99 €/mois la première année. Ses services haut de gamme incluent :

Pocket WiFi 4G avec 200 Go de data ;

Répéteurs WiFi 7 ;

Appels illimités vers fixes et mobiles dans de nombreuses destinations ;

Prime Music et TV Free 4K ;

280 chaînes TV, dont CANAL+ La chaine, TV by CANAL, Universal+ ;

Accès inclus à Prime Vidéo, Disney+ et Netflix.

Cet article explore les récentes offres promotionnelles de Free, qui combinent des forfaits mobiles généreux et des abonnements Freebox sans engagement à des prix défiant toute concurrence. Avec ses propositions alléchantes, Free continue de se positionner comme un acteur incontournable sur le marché des télécommunications, en offrant des services de qualité accessibles à tous. Ces offres représentent une occasion en or pour les consommateurs désireux de bénéficier d’une connectivité optimale à moindre coût.