Livebox : Orange crucifie la concurrence avec cette offre à moins de 20€

Orange a décidé de commencer la bataille avec Free, Bouygues et SFR.

Dans un marché de la fibre optique de plus en plus compétitif, Orange a récemment introduit une offre novatrice pour séduire les consommateurs : le forfait Just Livebox à 19,99€ par mois, une initiative qui marque une nouvelle étape dans la stratégie tarifaire de l’opérateur.

Une offre adaptée aux nouveaux usages numériques

Le forfait Just Livebox est lancé à un moment où la demande pour des connexions internet rapides et fiables n’a jamais été aussi forte, notamment avec la hausse du streaming vidéo, des jeux en ligne et du télétravail. Orange répond à cette demande en proposant un tarif attractif de 19,99€ par mois pendant les six premiers mois, puis 33,99€ par mois par la suite. Cette offre est assortie d’un engagement de 12 mois, offrant ainsi une flexibilité appréciable pour les consommateurs.

Caractéristiques de l’offre Just Livebox

Just Livebox se distingue par sa simplicité et son efficacité. Elle inclut un accès internet par la fibre avec des débits ascendant et descendant de 500 Mbits/s, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Notablement, cette offre ne comprend pas de service TV, ce qui la rend idéale pour ceux qui n’ont pas besoin de cette option et préfèrent économiser sur leurs dépenses mensuelles.

Service Caractéristiques Débit Internet 500 Mbits/s ascendant et descendant Appels Illimités vers fixes en métropole et DOM Engagement 12 mois Tarif promotionnel 19,99 €/mois pour 6 mois Tarif standard 33,99 €/mois après 6 mois Service TV Non inclus

Pourquoi choisir Orange ?

Opter pour Orange, c’est choisir un opérateur qui bénéficie d’une longue histoire dans les télécommunications en France. Anciennement connu sous le nom de France Télécom, Orange a joué un rôle clé dans le développement des infrastructures de télécommunication du pays. L’entreprise a su se transformer en un acteur majeur sur le marché mondial, offrant des services dans 26 pays à environ 298 millions de clients.

Service client : un atout majeur d’Orange

Le service client d’Orange est souvent cité comme un des meilleurs du secteur. En cas de problème technique, les interventions d’un technicien sont gratuites et, si Internet est hors service, Orange offre 200 Go de data à utiliser via le partage de connexion mobile, assurant ainsi une continuité du service.

Impact sur le marché et les consommateurs

L’introduction de l’offre Just Livebox pourrait redéfinir les attentes des consommateurs en termes de services internet à domicile. En se concentrant sur l’essentiel, Orange pourrait non seulement élargir sa base de clients mais aussi mettre la pression sur ses concurrents pour qu’ils proposent des offres similaires, potentiellement en abaissant les prix sur le marché.

Que dire sur l’offre ?

L’offre Just Livebox d’Orange illustre parfaitement la réactivité de l’opérateur face aux évolutions du marché et aux besoins des consommateurs. En simplifiant son offre et en ajustant ses tarifs, Orange se positionne comme un leader innovant dans le domaine de l’accès à Internet par fibre.

