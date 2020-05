Y aura-t-il un retour d’une autre saison pour Grey’s Anatomy? – Le détail du plâtre et du tracé

– Publicité –



Mises à jour de Grey’s Anatomy Season 17: Grey’s Anatomy est l’une des émissions les plus célèbres et les plus appréciées. Le fait peut être vu que l’émission a 16 saisons au total.

Grey’s Anatomy Saison 16 a été laissé au milieu. Cela s’est produit en raison de l’arrivée de la situation de pandémie de coronavirus. Le spectacle étant arrêté au milieu, les téléspectateurs ont été laissés aux cliffhangers. Depuis la sortie de l’épisode 21, les fans attendent l’épisode ou la saison à venir.

Voici la bonne nouvelle, Grey’s Anatomy est prête pour la prochaine saison. Il y avait une rumeur pour savoir si la prochaine saison serait autour d’une bombe? Enfin, une source légitime anticipe que le nom du prochain épisode serait «Plus fort qu’une bombe».

Dans la saison à venir, lequel des personnages peut être en danger?

La question la plus délicate comme la dernière fois, nous avons vu Alex Karev joué par Justin Chambers pour lui faire ses adieux inattendus. Si nous devions éliminer nos choix, alors Richard serait celui-là. Richard est toujours à l’hôpital Grey Sloan. Il pourrait s’agir de l’un des personnages principaux.

La prochaine saison sera très intense et passionnante. Comme les personnages pouvaient à nouveau entrer dans la vie ou la mort.

Passage au casting de la saison à venir. Le personnage principal du casting sera toujours la même Ellen Pompeo que Meredith Gray. Le casting pourrait également inclure, Richard comme James Pickens Jr., Owen comme Kevin McKidd et Maggie comme Kelly McCreary. On pouvait voir de nouveaux visages.

Est-ce que n’importe quel personnage ira aussi dans cette saison? Quel personnage va faire face aux situations les plus difficiles? Que se passe-t-il avec Richard dans l’histoire?

Ce sont beaucoup de questions qui restent sans réponse et pour celles-ci, nous devons attendre la prochaine saison. Et pour les mises à jour à venir, Restez connecté à Honk News!

