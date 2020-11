Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G pourrait faire honte à un certain produit phare de Note

La sous-marque de Xiaomi, Redmi, a confirmé que les prochains smartphones de la série Note 9 seront dévoilés le 26 novembre, rapporte Android Central citant un article sur le site Web de réseautage social chinois Weibo.

Les Note 9 5G et Note 9 Pro 5G seraient les premiers de Redmi Téléphones compatibles 5G. Par un Liste TENAA, le Redmi Note 9 Pro 5G sera alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 750G et il sera couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone devrait arborer un écran FHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il aura apparemment un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 108 MP et un jeu de tir selfie de 16 MP.

le Le modèle régulier aura apparemment le SoC Dimensity 800U sous le capot et offrira jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il comportera probablement un panneau LCD de 6,53 pouces, une configuration à trois caméras avec un vivaneau principal de 48 MP, une caméra frontale de 13 MP et une batterie de 5000 mAh.

Les deux téléphones fonctionneront probablement sous Android 10 avec MIUI 12 en haut.

UNE Le pronostiqueur Weibo affirme que le Note 9 Pro 5G commencera à 1500 yuans chinois (~ 229 $) et que la note de base 9 5G coûtera 1000 yuans (~ 152 $). Captain Evident dit que c’est une excellente proposition de valeur. Après tout, il est rare de trouver un téléphone avec 5G, un taux de rafraîchissement adaptatif et un capteur principal de 108 MP qui ne coûte pas au nord de 1000 $.

Étant donné que le LTE uniquement Redmi Note 9 est disponible en Europe, il y a de fortes chances que les Note 9 5G et Note 9 Pro 5G ne soient pas exclusives à la Chine.