Windows 10 revient à l’interface utilisateur de Windows 7 pour les fenêtres d’application

Windows 10 reviendra à l’ère de Windows 7, Vista et XP alors que Microsoft envisage d’adopter des coins arrondis pour les fenêtres de niveau supérieur.

Jusqu’à Windows 8 basé sur l’interface utilisateur du métro, Microsoft utilisait un effet aérodynamique et des coins arrondis dans toutes les fenêtres de l’application. Cependant, l’approche a changé après la sortie de Windows 8 avec des angles vifs et des tuiles dynamiques.

Selon une nouvelle clarification publiée par Microsoft sur Github, WinUI très attendu de Windows 10 apportera également des coins arrondis aux fenêtres de niveau supérieur et aux fenêtres contextuelles des applications, mais la mise en œuvre incombera aux développeurs d’applications.

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des fenêtres d’application avec des coins arrondis, similaires à la disposition par défaut que nous avions sur Windows.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran de la maquette de l’application de bureau Teams ci-dessous, Microsoft remplace clairement les arêtes vives qui ont servi de base à l’interface utilisateur Metro de Windows 8.

Cette interface utilisateur restylée fait partie du relooking Fluent Design, comme la société elle-même l’a confirmé dans son projet GitHub.

Les coins arrondis sont censés être mis en service dans la seconde moitié de 2021, mais comme cela se produit généralement lorsque des modifications majeures sont publiées, Microsoft autorisera d’abord les testeurs du programme Windows Insider à essayer la nouvelle interface utilisateur avant les autres.

Si nous avons de la chance et que Microsoft s’en tient à son propre calendrier interne, nous pourrions avoir un aperçu de la nouvelle interface utilisateur de Windows 10 dans les versions d’aperçu d’ici le printemps 2021 (Q3-Q5).

Les autres grands changements esthétiques arrivent dans les icônes d’applications Windows 10. Plus tôt cette année, Microsoft a introduit une nouvelle forme d’icône standard qui semble beaucoup plus colorée et incurvée.

Le langage de conception est toujours Fluent Design, mais il évolue constamment et met désormais l’accent sur les ombres et les bords arrondis.

Il convient également de noter que la nouvelle conception des coins arrondis fait déjà partie des principales applications Windows 10, notamment la calculatrice, les alarmes et l’horloge, le calendrier et même le terminal Windows. En fait, le nouveau design des coins arrondis est activement utilisé dans le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium.

