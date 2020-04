Westworld Season 3 Passed Pawn Review: Truth-Revealing Endgame

Ça y est, Westworld fans: nous en sommes à l’avant-dernier épisode de la troisième saison. L’épisode de dimanche prochain sera la finale, et j’ai hâte de voir comment le plan se déroulera à la toute fin pour effacer le fléau qu’est l’humanité. Si vous n’êtes pas rattrapé, je vous recommande vivement de le faire avant la finale de la saison de la semaine prochaine, car il aborde certains sujets d’actualité de manière intéressante et visuellement étonnante. Je veux dire, toute la saison est comme ça, vraiment. Avec toute cette quarantaine, il semble que HBO ait parfaitement pris en charge et chronométré ce contenu, bien que tout était déjà en jeu bien avant le lancement de COVID-19: ce n’est qu’un cas de contenu brillant au bon moment.

Honnêtement, je ne vois pas vraiment comment ni pourquoi Maeve (Thandie Newton) se bat contre Dolores (Evan Rachel Wood). J’obtiens le sous-complot «travailler pour le méchant afin que je puisse être avec ma fausse fille au paradis, même si elle ne sait pas qui je suis et ne se soucie pas de qui je suis». En ce qui concerne la motivation des personnages? C’est au-delà de la faiblesse. Sans même mentionner qu’elle devrait être tout aussi contre les humains qui les contrôlaient également, mais elle n’est étrangement pas – encore une fois, elle veut juste contrôler les hôtes avec son inexplicable « Contrôle de l’esprit complexe de Dieu ». Soupir.

Mis à part les propos de Maeve (bien que ce ne soit pas un secret, je m’ennuie profondément de son personnage depuis le début), l’histoire était suffisamment convaincante pour mettre en place l’épisode final de la semaine prochaine. La grande révélation de cet épisode était que Caleb (Aaron Paul) est une valeur aberrante qui a été reprogrammée pour fonctionner dans les limites de la réalité créée par le programme Rheobaum. Je ne sais pas pour vous, mais je dirais que le libre arbitre est assez mort dans cet avenir et le mec qui a enfermé des gens dans des boîtes invisibles et contrôlé leur vie et leur avenir est sérieusement foiré et doit être retiré comme hier.

Westworld montre à Caleb le pouvoir qu’il ne savait pas qu’il avait

Sur une autre note, je suis tout à fait pour Caleb et pour son indépendance nouvellement découverte et le pouvoir qui en découle. Dolores ne le joue pas comme suggéré; l’humanité, comme Serac (Vincent Cassel), est corrompu et terrible et je ne peux pas comprendre comment quelqu’un serait de son côté. Sérieusement, plaideriez-vous pour l’humanité lorsqu’elle est mise en circuit fermé avec un libre arbitre pratiquement nul? Cela ne ressemble pas exactement à la liberté: un homme et sa machine et une foule de sociétés technologiques à la mode courent le monde et font disparaître tous ceux qui ne correspondent pas à leurs moules. Est-ce l’incroyable liberté « impressionnante étoilée » que nous avons ici aux États-Unis?

Dans l’ensemble, Westworld n’a fait que grandir et s’est améliorée avec l’âge: la première saison a été bonne, la deuxième saison a été convaincante, mais cette saison, oh mec. Il a commencé par laisser tomber un match dans un baril de poudre, puis a vécu jusqu’à la même intensité à chaque épisode depuis. C’est vrai, je pourrais littéralement jaillir de toutes choses Westworld toute la journée, mais il suffit de dire que cette saison est probablement la meilleure à ce jour. Nous savons que nous obtenons une saison quatre (éventuellement), ce qui rend d’autant plus convaincant la fin de cette saison. Où aller après la bataille pour une civilisation corrompue entre l’humanité et la machine? Peut-être que nous aurons plus d’indices à ce sujet lorsque les choses vont vraiment mal et que la fin du jeu commence à se jouer. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas attendre, et bravo à HBO pour continuer à faire en sorte que les dimanches soirs méritent d’être rappelés et rester debout.