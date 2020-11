Washington Justice signe Fury | Dot Esports

Bose Écouteurs Quietcomfort Noise Cancelling Earbuds – Écouteurs Bluetooth Entièrement sans Fil, Triple Noir, des Écouteurs Équipés de la Technologie de Réduction de Bruit la Plus Efficace au Monde

Écouteurs à réduction de bruit : 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts et des vidéos sans distraction. Le mode Transparence permet d’entendre le monde extérieur pour des conversations rapides. L’excellence du son Bose : des détails clairs et précis. Des basses profondes et pleines. Les innovations de ces écouteurs à réduction de bruit produisent un son captivant et réaliste, plein et équilibré, quel que soit le volume. Des écouteurs confortables : agréables à porter toute la journée, car toutes les surfaces en contact avec vos oreilles sont en silicone souple. 3 tailles d’embouts incluses pour un meilleur port. Résistance à la transpiration et aux intempéries : ces écouteurs sans fil à réduction de bruit certifiés IPX4 sont reconnus pour diffuser de la musique de qualité, même lorsqu’ils sont soumis à la pluie, la grêle, la neige ou la transpiration. Batterie puissante : ces écouteurs sans fil disposent d’une autonomie de 6 heures en une charge. L’étui de chargement sans fil offre jusqu’à 12 heures d’autonomie supplémentaire, et il est compatible avec tout dispositif de chargement certifié Qi. Des commandes tactiles simples : pour contrôler vos écouteurs sans fil à réduction de bruit, il suffit d’appuyer sur la surface, comme pour contrôler votre téléphone. Conçu avec le Bluetooth 5.1 : les écouteurs Bluetooth fonctionnent dans un rayon de 9 mètres de votre appareil. Lors d’un appel, le système de microphone atténue la plupart des bruits ambiants. Compatible avec iOS et Android.