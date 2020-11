WAC perd décimé par Corona et exclusion: « Tout est différent de ce qui était prévu »

Le WAC a été éliminé du haut du tableau à la «mi-temps» du groupe K de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb. Les Croates sont venus dans un très mauvais match à domicile contre les Carinthiens jeudi pour une courte victoire 1-0. Après l’ouverture 1-1 contre le CSKA Moscou et 4-1 à Feyenoord Rotterdam, les Wolfsbergers n’ont rien pris de comptable pour la première fois. En raison de la préparation gravement altérée causée par huit cas corona, cela n’a pas vraiment été une surprise.

En plus des joueurs, ils ont également affecté les superviseurs. « Nous sommes déjà habitués à être testés avant les jeux. Maintenant, nous avons eu des tests positifs pour la première fois. Cela a tout changé. Nous avons parfois voyagé en voiture particulière, l’heure de départ changeait, l’occupation des chambres de l’hôtel, ça l’était. » à peu près tout est différent de ce qui était prévu », a déclaré l’entraîneur du WAC Ferdinand Feldhofer.

Seuls 17 joueurs étaient à sa disposition dans le stade Maksimir. « C’était tout sauf facile », a déclaré l’ex-défenseur. Surtout le capitaine et concepteur de jeux Michael Liendl a manqué les invités à chaque coin et recoin. Sans le joueur de 35 ans, qui a marqué huit fois en dix matchs de compétition de la saison, dont quatre en Ligue Europa, il n’y avait pas de meilleure chance pendant plus de 90 minutes. De plus, Nemanja Rnic, Mario Leitgeb et Jonathan Scherzer manquaient d’autres forces importantes.

« Nous avons préparé un plan qui a été abandonné parce que plusieurs joueurs n’étaient pas disponibles. Nous avons dû faire des changements à chaque ligne. Il est normal que ce ne soit pas facile », a déclaré Feldhofer. Compte tenu de cela et de l’exclusion de Matthäus Taferner (45./Foul), la performance des Carinthiens, du moins en ce qui concerne la défense, peut être qualifiée de élevée. Plus d’une chance avant la pause et deux après la pause n’étaient pas autorisées.

« C’est une défaite amère et inutile. Le carton jaune-rouge est venu à un moment inopportun. Nous l’avons géré tactiquement et avons tout défendu sauf une scène. Néanmoins, nous n’avons rien emporté avec nous, donc nous sommes bien sûr déçus », a analysé l’entraîneur du WAC. Cela s’est accompagné d’un retour à la deuxième place. Un point manque sur le Néo-Leader Zagreb toujours invaincu, le troisième à égalité de Feyenoord, ce sont les Carinthiens dans le cou. Deux points est le coussin sur la lumière inférieure sans victoire de Moscou.

Ferdinand Feldhofer: « Voir les opportunités pour créer le groupe »

Feldhofer a décrit le groupe comme très proche. Son équipe est toujours un outsider flagrant. « Bien que nous ayons déjà disputé deux matchs à l’extérieur, nous sommes actuellement deuxième au milieu de la lutte pour la promotion. Un premier scan a eu lieu, maintenant chaque action individuelle peut décider qui quitte le groupe parmi les deux premiers », a déclaré Styrian, 41 ans. En 2019, ils étaient à mi-chemin de la phase de groupes après un bon départ avec quatre points en deux matchs, également après leur première défaite à la deuxième place. En fin de compte, il ne restait plus qu’un point dans le compte.

« Dans le football, vous ne vivez pas vraiment dans le passé, c’est ce qui me fait vibrer et je ne pense pas. Je vois les chances que nous avons de créer le groupe et nous essaierons de toutes nos forces », a expliqué Feldhofer. Le 26 novembre, la chance de se venger de Zagreb est offerte à Klagenfurt. Avant cela, la ligue a la priorité, où elle jouera dimanche contre Sturm Graz à domicile. Avec quel personnel est ouvert, des tests corona ont été effectués après le coup de sifflet final pour clarifier si d’autres travailleurs devraient faire une pause forcée.

Soit dit en passant, cela existait également pour de nombreux acteurs du camp croate. Par exemple, le gardien de but Dominik Livakovic (12,5 millions) et l’attaquant Bruno Petkovic (11 millions) manquaient les joueurs avec la valeur marchande la plus élevée en raison de la couronne. « Ce n’était pas non plus une situation facile pour l’adversaire », savait Feldhofer.

Au Dinamo, l’entraîneur Zoran Mamic ne pouvait pas être là non plus. Son représentant, Alen Peternac, a déclaré que l’attaque contre les Carinthiens agressifs était beaucoup trop indécise. « Le carton rouge nous a beaucoup aidés, nous avons été encore plus offensifs et avons été récompensés par la victoire. » Le meilleur buteur de la Coupe d’Europe nigériane, âgé de 24 ans, Iyayi Atiemwen est devenu le vainqueur du match à la 76e minute, il a poignardé à peine deux minutes après avoir été remplacé, lors de son premier match de compétition de la saison.