Vous vous sentez enfermé? Évadez-vous vers «Holiday Inn»

Comme la plupart des gens, vous l’avez probablement eu avec la mise en quarantaine et les arrêts. Mais voici quelque chose à applaudir ce week-end – une diffusion gratuite de «Holiday Inn Irving Berlin», une comédie musicale légère.

Tout commence par une soirée de veille le vendredi 30 mai à 20 h, co-organisée par Playbill, Concord Theatricals, Roundabout Theatre et Broadway HD.

Les amateurs de théâtre peuvent suivre Playbill Twitter et Instagram et Irving Berlin Twitter et Instagram pour des anecdotes, des faits amusants et des cadeaux tout au long de l’événement. Utilisez le hashtag #HolidayInnMusical sur les réseaux sociaux pour vous amuser. Le livestream est disponible sur https://www.broadwayhd.com/movies/AW2GuKCQpx3F9_4Aqev4.

La comédie musicale est inspirée par le film du même titre, primé aux Oscars en 1942. Il a ouvert ses portes en octobre 2016 au Studio 54 et propose de la musique et des paroles de Berlin et un nouveau livre de Gordon Greenberg et Chad Hodge.

Greenberg l’appelait une «machine à joie» lors de son ouverture. Il raconte l’histoire de Jim Hardy, qui laisse les lumières du show business derrière lui pour s’installer dans sa ferme du Connecticut. Il découvre rapidement que la vie n’est pas la même pour lui sans un peu de chant et de danse. La chance de Jim s’améliore quand il rencontre Linda Mason, une enseignante pleine d’esprit et de talent à revendre.

Ensemble, ils transforment la ferme en une fabuleuse auberge avec des performances sensationnelles pour célébrer chaque fête, de l’Action de grâces au 4 juillet à Noël.

Mais lorsque le meilleur ami de Jim, Ted Hanover, un danseur, essaie d’attirer Linda loin pour être son nouveau partenaire de danse à Hollywood, Jim est mis au défi de sauver sa dernière chance d’amour.

Il met en vedette Bryce Pinkham comme Jim, Lora Lee Gayer comme Linda et Corbin Bleu comme Ted. Beaucoup de mélodies berlinoises familières font partie de la partition nostalgique, de «White Christmas» et «Easter Parade» à «Heat Wave» et «Steppin’ Out with My Baby ».

Si vous manquez le plaisir d’ouverture, vous pouvez toujours attraper « Holiday Inn » pendant 48 heures après la soirée de visionnement en direct.

Les téléspectateurs sont encouragés à soutenir les professionnels de l’industrie du théâtre touchés par la pandémie de COVID-19 en faisant un don déductible d’impôt à The Actors Fund sur theactorsfund.org.

Un toast pour l’avenir

Ogunquit Playhouse a célébré l’ouverture potentielle de sa 88e saison avec le personnel, les abonnés de la soirée d’ouverture, les sponsors et les donateurs, virtuellement, à partir de leurs maisons individuelles le 15 mai. Ces gens se seraient rassemblés au théâtre historique du Maine pour les festivités d’avant-spectacle, avant de partir pour voir la comédie musicale à haute énergie «Dirty Dancing – The Classic Story on Stage», qui devait ouvrir la 88e saison. Au lieu de cela, ils ont partagé un toast et la compagnie de l’autre sur des écrans d’ordinateur. Sally Struthers, l’actrice lauréate des Emmy et Golden Globe et performeuse d’été régulière au Playhouse, s’est jointe à la fête et a surpris le groupe heureux avec un toast et une bonne humeur. Alors que tout le monde était triste que le théâtre ne puisse pas ouvrir cette saison, l’ambiance était optimiste et l’accent sur l’avenir tout en honorant son passé historique. L’heure du cocktail a commencé avec un toast du directeur artistique exécutif Bradford Kenney.

Une soirée classique pour diplômés

Les merveilleuses merveilles reviennent sur la plate-forme de diffusion en direct du Seacoast Repertory Theatre de Portsmouth, NH, pour honorer les diplômés du secondaire de cette année avec leur spectacle Caps & Gowns du 30 mai au 7 juin. et plus. Visitez www.seacoastrep.org, envoyez un courriel à tickets@seacoastrep.org ou appelez le 603-433-4472 pour obtenir des billets et des informations.

Sur leurs orteils

Le San Francisco Ballet offre aux fans de danse un aperçu gratuit des performances, des commentaires d’experts et des aperçus des coulisses des rôles des artistes de la compagnie avec des diffusions hebdomadaires gratuites tout au long du mois de juin. Chaque diffusion débute le vendredi, à 17 h 30, et est disponible pendant une semaine. Visitez www.sfballet.org/sf-ballet-home pour les horaires et les informations.

