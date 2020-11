Vous pouvez maintenant obtenir une toute nouvelle paire de Samsung Galaxy Buds à 50% de réduction sur la liste

Vous vous souvenez des Galaxy Buds rivaux avec les AirPods de Samsung? Non, pas le rein en forme de haricot Modèle vivant avec technologie d’annulation active du bruit sur le pont. Ou la sortie début 2020 Plus la version qui a corrigé presque tout ce qui ne va pas avec son prédécesseur tout en gardant la conception plus conventionnelle en grande partie inchangée.

Nous parlons de l’effort d’écouteurs sans fil de la recrue de l’entreprise, ce qui n’était pas mal … mais ce n’était certainement pas génial non plus. Bien sûr, l’OG Les Galaxy Buds se sont progressivement améliorés avec un certain nombre de mises à jour logicielles, ce qui signifie qu’au bon prix, ces chiots pourraient en fait être un achat plus intelligent cette saison des vacances que tout le chemin du retour lorsqu’ils ont été mis en vente pour la première fois à 130 $.

64,99 $ correspond parfaitement à cette description, en particulier lorsqu’il s’agit d’articles neufs, inutilisés, non ouverts et non endommagés vendus dans leur emballage d’origine avec une garantie complète d’un an par Microsoft (oui, cette Microsoft) sur eBay.

Certes, d’autres fournisseurs eBay facturent actuellement encore moins pour Les Galaxy Buds de première génération de Samsung, mais évidemment, personne ne peut se rapprocher de la fiabilité de Microsoft ou offrir une réduction aussi substantielle sur les tout nouveaux appareils. Bien qu’il soit souvent judicieux d’acheter des produits remis à neuf ou «boîte ouverte» auprès des marchands les mieux notés, les meilleures offres de ce type disponibles au moment de la rédaction de cet article ne vous permettent d’économiser que 10 à 15 dollars de plus que Microsoft avec une période de garantie beaucoup plus courte ou aucune garantie du tout.

Les Galaxy Buds à 64,99 $, remarquez, peuvent être utilisés dans votre choix de teintes noires ou argentées, et bien qu’il n’y ait pas de date d’expiration attachée à cette nouvelle promotion très convaincante, les quantités sont naturellement « limitées », vous voudrez peut-être vous dépêcher.

Au cas où vous vous poseriez la question, la plupart des grands détaillants américains, Best Buy et Amazon inclus, ont ces écouteurs à vieillissement lent en vente à environ 100 $ la paire en ce moment, et même si Le Black Friday approche à grands pas, quelque chose nous dit que l’accord de vacances de Microsoft restera invaincu.

Avec une réduction de 50%, nous sommes sûrs que vous apprécierez l’autonomie de six heures de la batterie des Galaxy Buds (qui va jusqu’à 13 heures au total si l’on considère également les capacités du boîtier de charge sans fil fourni), ainsi que le qualité sonore décente, connexion sans fil puissante et excellent confort.