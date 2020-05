Voir le casting des parcs et loisirs en tant que personnages / film de Bob’s Burgers

Parcs et loisirs vient de réconforter tout le monde avec leur spécial réunion de secours contre les coronavirus (que vous pouvez regarder en ligne gratuitement dès maintenant). Non seulement c’était un retour édifiant de la série de comédie qui a été diffusée pendant des années, mais cela a amené Subaru et State Farm à donner chacun 150 000 $ en dons aux efforts de secours de COVID-19, ainsi que 500 000 $ supplémentaires de la distribution de la séries.

En l’honneur du récent charmant et caritatif Parcs et loisirs spécial, un artiste de storyboard à Bob’s Burgers imaginait à quoi ressembleraient tous les personnages principaux de la série comique NBC dans le monde animé de la série comique FOX créée par Loren Bouchard. Vérifiez Parcs et loisirs Lancer comme Bob’s Burgers caractères ci-dessous.

Parcs et loisirs incarnent les personnages de Bob’s Burgers

Artiste du storyboard Simon Chong est chargé de donner la Parcs et loisirs jette ce magnifique relooking. Dans une image fixe des versions animées des personnages principaux de la série, Chong a parfaitement capturé leur essence avec leur expression faciale et leur langage corporel.

Leslie Knope (Amy Poehler) comme ce sourire optimiste sur son visage tandis que son mari Ben Wyatt (Adam Scott) a ce sourire un peu penaud sur son visage alors qu’il tient son personnage animé en stop-motion de Requiem pour un mardi. Ron Swanson est stoïque comme d’habitude tandis qu’Ann Perkins (Rashida Jones) est juste heureuse d’être là, son mari Chris Traeger (Rob Lowe) pointant et ayant l’expression la plus enthousiaste sur son visage.

À l’extrême gauche, nous avons Andy Dwyer (Chris Pratt) et April Ludgate (Aubrey Plaza) déguisés en alter ego Burt Macklin et Janet Snakehole. Alors que le côté droit voit une petite action « se faire plaisir » avec Donna Meagle (Retta), Tom Haverford (Aziz Ansari) et Jean-Ralphio Saperstein (Ben Schwartz). Oh, et Jerry / Garry (Jim O’Heir) est-il souriant comme une gaffe.

Cela me fait souhaiter que les personnages de Parcs et loisirs pourrait apparaître dans différents spectacles animés comme celui-ci, juste pour le plaisir. Mais nous sommes juste heureux d’avoir obtenu cette spéciale animée pour aider à passer le temps pendant que nous sommes toujours coincés à la maison.

