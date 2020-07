Voici ce que fait Apple pour réduire sa dépendance à l’égard de Samsung

Appelez cela une tentative de diversification de sa chaîne d’approvisionnement ou un moyen de réduire sa dépendance à l’égard de son rival Samsung, Apple cherche à encrer un gros problème avec LG Display selon des sources cité par le Nikkei Asian Review. Ces sources affirment que LG Display produira 20 millions de panneaux OLED pour l’iPhone cette année, 5 fois le nombre qu’il a livré l’année dernière. Samsung, en revanche, devrait fournir 60 millions de panneaux OLED à Apple cette année, une légère augmentation par rapport au total de l’année dernière.

Apple multiplie par cinq sa commande de panneaux OLED auprès de LG Display



Comme d’habitude pour Apple, LG Display a traversé une période d’essai avant de se voir confier la production d’une commande aussi importante. En 2018, LG Display a produit 20 millions d’écrans LCD pour l’iPhone XR 6,1 pouces mais n’a expédié que 4 millions d’écrans OLED à Apple. Sur la base du rapport de Nikkei, il semblerait que LG Display ne soit responsable que de quatre millions de panneaux OLED l’année dernière pour la série iPhone 11.

Si vous possédez un téléphone de la série iPhone 11, il y a de fortes chances que vous regardiez un panneau OLED fabriqué par Samsung

LG Display a signalé six trimestres consécutifs d’encre rouge, mais le directeur financier de la société, Suh Dong-hee, a déclaré que ses finances s’amélioreraient au cours du second semestre. «Nous prévoyons que notre usine dédiée de panneaux OLED pour smartphones à Paju fonctionne à pleine capacité», a-t-il déclaré. Bien sûr, l’envoi de 20 millions de panneaux à Apple aide certainement. LG Display n’a pas réussi à améliorer son faible taux de rendement pour les panneaux AMOLED l’année dernière, raison pour laquelle Samsung a reçu un contrat de 7 milliards de dollars avec Apple (plus d’informations ci-dessous). Après l’été dernier, LG Display a amélioré son rendement permettant à Apple de se sentir suffisamment confiant pour couvrir un quart de ses besoins AMOLED 2020 pour le famille iPhone 12 à elle. Si Apple est satisfait des panneaux OLED fournis par LG Display, il sera intéressant de voir combien d’affaires Samsung obtient d’Apple l’année prochaine pour la ligne iPhone 13.

Dernier quart, Apple a dû payer à Samsung une amende de 950 millions de dollars pour avoir omis de commander le nombre de panneaux à Samsung comme le prévoyaient les termes de leur contrat. Apple aurait conclu un contrat avec Samsung pour livrer 100 millions de panneaux au prix de 7 dollars chacun, soit les 7 milliards de dollars susmentionnés. Yoshio Tamura, président des opérations asiatiques chez Display Supply Chain Consultants, basé aux États-Unis, a déclaré que ce contrat était né de la part importante de Samsung sur le marché OLED. Le cabinet de recherche britannique Omdia affirme que Samsung détient une part dominante de 81,3% dans l’expédition de panneaux OLED de petite et moyenne taille comme ceux utilisés sur les smartphones. LG Display arrive dans un second lointain avec une part de 6,7% de ce marché.

Apple aurait envisagé d’utiliser d’autres fabricants de panneaux de verre, notamment Beijing Oriental Electronics (BOE). Mais le mois dernier, le mot est sorti BOE avait échoué aux tests de qualité pour Apple et Samsung. Ce dernier aurait demandé à BOE un devis pour lui fournir des panneaux OLED pour la série Galaxy S21 de l’année prochaine.

Apple a aidé à renflouer son fournisseur de verre LCD de longue date, Japan Display. L’entreprise s’est blessée en ne rattrapant pas le passage de l’écran LCD à l’OLED à temps. Cela ne veut pas dire que la société ne produit aucun écran AMOLED pour Apple, car elle fabrique l’écran de 1,78 pouce trouvé sur l’Apple Watch. Considérant qu’Apple a investi son propre argent dans Japan Display, il pourrait un jour compter sur eux pour les panneaux OLED pour l’iPhone.

Apple devrait dévoiler quatre nouveaux modèles d’iPhone 5G le 8 septembre. Pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone, toutes les nouvelles unités arboreront un écran AMOLED. Nous devrions voir un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 Max de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.