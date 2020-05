Vin Diesel fait allusion à une guerre rapide et furieuse de 9 BTS dans une légende Insta supprimée

– Publicité –



La star rapide et furieuse Vin Diesel admet qu’une guerre potentielle se déroule en coulisses dans une légende Insta supprimée depuis. La star de Vin Diesel, rapide et furieux, a révélé qu’il était enfermé dans une guerre avec ses créateurs dans les coulisses.

La nouvelle survient après que des rapports confirmés ont révélé que le dernier film F9 serait retardé en raison de l’épidémie actuelle du COVID 19, qui ferme les cinémas et la production depuis des mois.

Au cours du week-end, Vin Diesel, qui est l’un des producteurs de la franchise rapide et furieuse, a écrit un post Insta très sincère attaché à une affiche F9 faite par des fans. Dans son texte, il a donné des détails sur une guerre apparente entre Universal Studios et la Producers Guild of America. Et tout comme son homologue à l’écran Toretto, Diesel n’a eu aucun problème à exprimer ce qu’il ressentait avec un langage très coloré.

Bientôt, lorsque Diesel a remplacé le message d’origine par une citation plus positive, mais à ce stade, ses commentaires avaient déjà incité les gens à se demander exactement ce qui se passait. Les fans attendent déjà avec impatience la dernière sortie de la série, qui devait initialement faire ses débuts le 22 mai. Mais tout comme d’autres films attendus dont les premières ont été retardées comme Wonder Woman 1984 et Black Widow, le dernier opus du Fast et le scénario furieux ne sortira pas sur les écrans avant avril 2021.

Peut-être dans un moment tendu entre Diesel, qui sert de producteur avec F9 réalisateur Justin Lin et Universal Studios, il avait simplement besoin de se défouler un peu. Étant donné que la sortie originale a été repoussée d’une année entière, il pourrait être possible que les émotions soient vives alors que les deux parties tentent de sortir le film le plus rapidement possible.

