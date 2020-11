Universal Monsters Film de Lord & Miller, Tatum Coming … Lequel?

Un film Universal Monsters sans nom vient de Phil Lord et Chris Miller. Le duo produira le film, qui sera également en vedette Channing Tatum, réunissant l’équipe créative qui nous a apporté deux meilleurs-qu’ils-avaient-tout-être-business 21 rue Jump des films. La chose curieuse ici: ils ne disent pas de quel monstre universel il s’agit. Ceci est présenté comme un « thriller ironique moderne inspiré de l’héritage classique des monstres d’Universal » et « est une réinvention audacieuse de genre de l’un des personnages les plus aimés du studio de l’univers des monstres. » L’histoire a été interrompue par Reid Carolin, et le script sera écrit par Wes Tooke. Deadline a annoncé hier la nouvelle de cette nouvelle photo Universal Monsters.

Quel personnage de monstres universels pourrait-il être?

Après la réinvention très réussie de cette année L’homme invisible, les vannes sont enfin ouvertes. Il y a un tas de projets Universal Monsters en développement actif maintenant, ce qui en fait une annonce curieuse. Les personnages qui ont le plus de sens sont soit Dracula ou The Wolf Man, mais ceux-ci sont déjà couverts. Voudraient-ils vraiment couper ces productions plus dramatiques aux genoux et en faire une version comique? Je ne pense pas, mais je vais vous dire ce que j’ai pu voir se passer…

Amenez Jonah Hill, et demandez-leur de jouer à Abbott & Costello RÉALISER un film d’horreur, et faites-le de cette façon. Ensuite, vous pouvez garder les monstres libres pour leurs propres productions tout en gardant la nature jokey du projet. De plus: ils le tueraient en tant qu’Abbott & Costello. Cela pourrait être Scooby-Doo comme dans la nature, et les possibilités sont infinies. Je veux juste qu’ils prennent les monstres universels au sérieux pendant cette nouvelle période de création et qu’ils maintiennent tout l’élan qu’ils ont. J’ai attendu très longtemps que cela se produise, alors ils feraient mieux de ne pas tout gâcher.

