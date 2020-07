Une «  tempête parfaite  » de hausse des frais de garde d’enfants et de fermetures de crèches empêchera les parents de retourner au travail, selon le Parti travailliste

Une «tempête parfaite» de hausse des frais de garde d’enfants et des milliers de crèches menacées de fermeture rendra impossible pour de nombreux parents de retourner au travail, a déclaré le parti travailliste. L’analyse du parti a montré que les frais de garde d’enfants avaient augmenté jusqu’à trois fois plus vite que Depuis 2010, les données de la Early Years Alliance suggèrent que près d’un quart des prestataires de services de garde ont estimé qu’il était «assez ou très improbable» qu’ils soient ouverts dans 12 mois. environ 19000 des 75000 établissements de garde d’enfants d’Angleterre risquant d’être fermés l’année prochaine. Plus d’un enfant sur quatre âgé de quatre ans ou moins reçoit des services de garde fournis par ses grands-parents, a déclaré Kate Green, le secrétaire à l’éducation de l’ombre. : «Les conservateurs ont créé une tempête parfaite pour les parents qui travaillent à travers le pays, avec une crise dans le secteur de la garde d’enfants qui empêche les enfants de suivre une éducation précoce et empêche de nombreux parents de retourner au travail. ‘Ordonné’ de travailler Kate Green est l’ombre Secrétaire à l’éducation (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Elle a ajouté: «Ordonner aux parents de reprendre le travail sans leur permettre d’accéder à la garde d’enfants dont ils ont besoin est un rappel brutal que Boris Johnson est complètement déconnecté des besoins des familles de travailleurs. Le gouvernement doit d’urgence fournir un soutien ciblé au secteur de la garde d’enfants et veiller à ce que les parents puissent accéder aux services de garde dont ils ont besoin. »Le ministère de l’Éducation a demandé aux crèches de fermer en mars lorsque Covid-19 a frappé, mais leur a permis de rouvrir le 1er juin. Le 20 juillet, les crèches ne sont plus tenues de garder les enfants en petits groupes cohérents, le gouvernement déclarant que le changement facilitera le fonctionnement des prestataires et leur retour à pleine capacité. En savoir plus Les stéréotypes de genre des enfants révélés par les voix qu’ils utilisent pour imiter différents emplois «Un soutien crucial» Un porte-parole du DfE a déclaré: «Les crèches, les gardiennes d’enfants et les écoles maternelles ont fourni un soutien crucial tout au long de la pandémie et sont maintenant plus vitales que jamais en tant que parents qui travaillent dur. retour au travail. »Ce secteur important a reçu un soutien financier important au cours des derniers mois pour assurer stabilité et réconfort. Nous continuons à fournir une sécurité supplémentaire aux crèches et aux garderies qui sont ouvertes en achetant des places de garde pour le reste de l’année au niveau que nous aurions financé avant le coronavirus – quel que soit le nombre d’enfants fréquentant. bénéficiera d’un financement prévu de 3,6 milliards de livres sterling en 2020-2021 pour l’éducation préscolaire et les crèches gratuites. À partir de l’année prochaine, nous investirons également 1 milliard de livres sterling pour créer davantage de places de garde d’enfants abordables et de vacances. »

