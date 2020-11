Une rumeur chaude répertorie les modèles d’iPhone qui ne recevront pas iOS 15

La plupart des téléphones Android sortis en 2015, sinon tous, ont perdu la prise en charge des mises à jour du système. Même les téléphones Pixel de Google abandonnent après trois ans. Par exemple, la dernière mise à jour du système de OG Pixel a amené le téléphone à Android 10. Et la série Pixel 2 perdra son support après la mise à jour mensuelle du mois prochain. Au cours des trois dernières années, l’appareil né en 2017 avec Android 8 préinstallé a été mis à jour vers Android 9, 10 et 11.

Chaque modèle d’iPhone qui a reçu iOS 13 a également été mis à jour vers iOS 14



Apple a fait un excellent travail en gardant ses anciens modèles pertinents. Par exemple, cette année, Apple a inclus celui de 2017 iPhone 6s et iPhone 6s Plus parmi les modèles éligibles pour être mis à jour vers iOS 14 cette année. Bien sûr, il y a une énorme différence entre le chipset A9 16 nm trouvé dans la série iPhone 6s et le chipset A14 Bionic 5 nm actuellement utilisé qui exécute les modèles iPhone 12. En d’autres termes, bon nombre des nouvelles fonctionnalités trouvées sur iOS 14 ne fonctionnent pas aussi bien sur l’iPhone 6 que sur les modèles plus récents, mais elles font toujours le travail.

iOS 14 est la fin de la gamme pour la série iPhone 6s et l’iPhone SE

Selon le site israélien The Verifier (qui a des antécédents mitigés pour le dire gentiment), cette année sera la fin de la gamme pour trois modèles d’iPhone: l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et le iPhone SE. Ce dernier est le combiné iOS « budget » original sorti en 2016. Cela signifie que l’année prochaine, iOS 15 devrait être disponible pour le iPhone 7 et plus. Si le vérificateur a vérifié cela correctement, les iPhones qui recevront la mise à jour iOS 15 comprendront: