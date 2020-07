Une nouvelle offre incroyable rend le OnePlus 7 Pro plus convaincant que le Nord Mid-Ranger

Si vous vous sentez toujours déprimé à cause du spectaculaire Ranger intermédiaire OnePlus Nord 5G En sautant une large version américaine, B&H Photo Video pourrait vous remonter le moral avec la meilleure offre OnePlus 7 Pro à ce jour.

Normalement au prix de 700 $ et plus, le haut de gamme « tout écran » a été disponible plusieurs fois au cours des derniers mois pour aussi peu que 550 dollars. Techniquement, l’appareil est également répertorié au même rabais de 150 $ sur le site Web officiel américain de son fabricant au moment de la rédaction de cet article, mais OnePlus semble être tous en rupture de stock en ce qui concerne les variantes de 8 et 12 Go de RAM.

C’est là que B&H entre en jeu, vendant un OnePlus 7 Pro déverrouillé «de marque Sprint» avec 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage interne à un prix plus bas que jamais de 499,99 $ en un seul travail de peinture Nebula Blue. Parce que cette description est plus qu’un peu déroutante, nous devrions souligner que les smartphones en vente ici à 200 $ de réduction sont apparemment entièrement compatibles avec AT&T, T-Mobile et Verizon en plus de Sprint.

Nous ne parlons évidemment que du support 4G LTE, ce qui signifie que le OnePlus 7 Pro ne peut pas remplacer complètement le Nord compatible 5G, mais à part cela, il est difficile de contester la valeur incroyable offerte à 500 dollars. Le 7 Pro est sans aucun doute supérieur au Nord dans presque tous les autres domaines significatifs, allant de la puissance de traitement à la taille et à la résolution de l’écran, aux performances de la caméra, ainsi qu’à la qualité de conception et de construction.

Fabriqué à partir de métal et de verre véritables, la centrale Snapdragon 855 de 6,67 pouces arbore un magnifique écran Fluid AMOLED avec une résolution de 3120 x 1440 pixels et une technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi que sans lunette, encoche ou perforation perceptible. Afin de tirer ce superbe design, OnePlus devait intégrer une caméra selfie pop-up motorisée, qui pourrait ne pas être aussi performante et polyvalente que le système de tir double face avant 32 + 8MP du Nord 5G.

Mais les trois caméras giflées à l’arrière du 7 Pro sont incontestablement meilleures que les quatre vivaneaux orientés vers l’arrière du Nord, y compris un capteur d’image principal de 48 MP avec une ouverture de f / 1,6, un téléobjectif de 8 mégapixels et un jeu de tir ultra grand angle de 16 MP. . C’est assez génial pour 499,99 $!