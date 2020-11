Une étude lie les rassemblements Trump à 30000 infections COVID

Les 18 rassemblements électoraux du président Donald Trump entre le 20 juin et le 30 septembre ont «finalement abouti à plus de 30 000 cas supplémentaires confirmés de COVID-19… et ont probablement entraîné plus de 700 décès», selon une nouvelle étude réalisée par des économistes de l’Université de Stanford.

L’étude, qui a été publiée vendredi, a enquêté sur les effets des grands rassemblements sur la propagation du COVID-19 et a englobé une analyse post-événement de 10 jours de 18 rassemblements Trump. Ces chiffres ont été comparés à la propagation du virus dans d’autres régions du pays qui n’ont pas organisé de rassemblements.

Parmi les auteurs de l’article se trouve B.Douglas Bernheim, président du département d’économie de Stanford, qui a conclu que le non-respect des directives du CDC sur la distanciation sociale et le port de masques augmentait le risque de contracter le coronavirus.

«Notre estimation de l’effet moyen du traitement sur les dix-huit événements implique qu’ils ont augmenté les cas confirmés de COVID-19 de plus de 250 pour 100 000 résidents», lit-on dans l’étude. «En extrapolant ce chiffre à l’ensemble de l’échantillon, nous concluons que ces dix-huit rassemblements ont finalement abouti à plus de 30 000 cas supplémentaires confirmés de COVID-19. En appliquant les taux de mortalité post-événement spécifiques au comté, nous concluons que les rassemblements ont probablement entraîné plus de 700 décès (pas nécessairement parmi les participants). »

Les rassemblements Trump ont plusieurs caractéristiques distinctives qui se prêtent à l’étude:

• Un grand nombre de participants.

• Les événements de la campagne Trump sont facilement identifiables dans chaque comté et donnent une différence notable entre les comtés «traités» et «non traités».

• Les événements se sont produits à des jours identifiables.

• Les rassemblements n’étaient pas géographiquement omniprésents.

• Le degré de conformité aux directives concernant l’utilisation des masques et la distanciation sociale était faible, en partie parce que la campagne Trump a minimisé le risque d’infection.

« Cette caractéristique augmente le risque qu’un rallye devienne un » événement de grande diffusion « », a déclaré le rapport en référence à ce dernier point. La campagne Trump a été critiquée pour avoir organisé de grands événements d’épaule à épaule où le port de masque n’est pas imposé, y compris la cérémonie Rose Garden en septembre annonçant Amy Coney Barrett à la Cour suprême, où plusieurs participants ont été testés positifs dans le jours qui ont suivi.

Malgré une augmentation du nombre de cas positifs au COVID à près d’un demi-million d’Américains la semaine dernière, le président et ses partisans continuent de se moquer des critiques de ses événements. Un panneau d’affichage dans l’Iowa avec les directions de son récent rassemblement indiquait «Trump Covid – Superspreader Event» avec une flèche «par ici». Au moment de l’événement, l’état avait un taux de positivité de 20%.

Selon les données de Johns Hopkins, il y a actuellement 69 967 diagnostics positifs au COVID par jour aux États-Unis. «Si la tendance actuelle se poursuit, les États-Unis pourraient voir 100 000 nouveaux cas par jour», le Dr Ashish Jha, le doyen de la Brown University School of Santé publique, a déclaré à CNN. Trump, quant à lui, a programmé 14 rassemblements au cours des trois derniers jours de sa campagne, tous dans cinq États qu’il a gagnés en 2016 – Michigan, Iowa, Caroline du Nord, Géorgie et Floride – mais où il suit maintenant Joe Biden.

L’étude de Stanford a conclu: «Notre analyse soutient fortement les avertissements et recommandations des responsables de la santé publique concernant le risque de transmission du COVID-19 lors de grands rassemblements de groupe, en particulier lorsque le degré de conformité aux directives concernant l’utilisation des masques et la distanciation sociale est faible. Les communautés dans lesquelles les rassemblements de Trump ont eu lieu ont payé un prix élevé en termes de maladie et de mort.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’étude en cliquant ici.