Un smartphone d’entrée de gamme abordable

Un smartphone d’entrée de gamme peu coûteux. La première impression est qu’il s’agit d’un appareil d’un excellent rapport qualité / prix avec un écran haute définition et une fonctionnalité simple mais bonne. Le meilleur de tous est son prix incroyablement bas – seulement AU $ 169 RRP.

Disponible en anthracite, il dispose d’un écran bord à bord haute définition et est livré dans un emballage simple et une batterie amovible. L’appareil a un dos texturé avec peu de coffrage dans le boîtier en plastique montrant sa jolie solidité. Comparé au Nokia 1 d’origine, il a un écran plus grand et est un appareil double SIM avec Micro SD, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il a une bonne vitesse grâce à la plate-forme mobile Qualcomm 215 optimisée et à l’autonomie de toute la journée avec sa batterie 3000mAh.

Ce smartphone fonctionne bien et bénéficie d’être le premier smartphone à être lancé avec Android 10 (Go Addition) OS. Avec des tailles d’application plus petites, plus d’espace de stockage et plus de contrôle sur la façon dont votre contenu est stocké, Android 10 (édition Go) vous aide à économiser de l’espace chaque fois que vous en avez besoin. Cela signifie également que vous resterez à jour avec un appareil qui sera prêt pour Android 11 (édition Go).

Nokia 1.3 peut être indépendant et vous pouvez demander à Google Assistant de vous aider.

Le Nokia 1.3 est également l’un des premiers smartphones à avoir Camera Go, ce qui est un excellent ajout et signifie que vous pouvez suivre la quantité d’espace de stockage photo et vidéo qui vous reste, et vous aide à libérer de l’espace lorsque vous en avez besoin.

Gallery Go est également intégré à Camera Go, ce qui rend vos photos plus partageables. Les avantages comprennent un gain de temps pour trouver la bonne image même hors ligne et il organise automatiquement vos photos afin que vous puissiez facilement trouver votre selfie préféré, ainsi que des fonctionnalités d’édition en un clic.

Personnellement, j’adore le fait que le Nokia 1.3 dispose d’un bouton dédié à Google Assistant. Cela signifie que vous pouvez poser des questions en appuyant simplement sur le bouton sur le côté qui apprend et s’adapte également à chaque utilisation.

Il existe également des plans de données mensuels avec de puissantes fonctionnalités d’enregistrement de données vous permettant de choisir quelles applications utiliser vos données et quand.

Nokia 1.3 La technologie moderne à un prix abordable

L’écran HD + de 5,71 pouces produit également des images décentes avec sa capacité à prendre des photos à l’intérieur et à l’extérieur grâce à sa technologie de fusion d’images à faible luminosité alimentée par l’IA. En plus d’une caméra de mise au point automatique arrière de 8 mégapixels avec flash LED, le Nokia 1.3 est livré avec une caméra frontale de 5 mégapixels et une augmentation de la luminosité, de sorte que vous pouvez prendre vos selfies au niveau suivant également.

Il est difficile de ne pas recommander ce smartphone au prix ci-dessous.

Caractéristiques principales du Nokia 1.3

Google Duo – préchargé sur l’appareil, Google Duo a la capacité de réunir jusqu’à 12 personnes sur un appel de groupe, afin de partager des moments avec la famille et les amis n’a jamais été aussi facile que ce soit sur Android ou iOS

Galerie Go – les grands-parents ne manqueront jamais un moment, que ce soit en recevant des photos adorables d’un nouveau bébé ou des magnifiques œuvres d’art d’un petit-enfant

Camera Go – prend de belles photos sans se soucier de la vitesse ou du stockage, l’interface propre et simple rend la capture d’une photo plus facile que jamais

Mises à jour de sécurité mensuelles garanties pendant trois ans et mises à jour du système d’exploitation pendant deux ans

Prix ​​et disponibilité

Disponible en anthracite pour 169 $ AU RRP