Un homme handicapé a demandé à donner des sondes d’alimentation au NHS pour les patients Covid-19

Un homme handicapé a déclaré qu’il se sentait «épuisé» après avoir été confronté à une pénurie de sondes d’alimentation et a été invité à remettre les pièces de rechange par le personnel du NHS – même s’il ne peut pas survivre sans elles. Ajay Yadav, 42 ans, atteint d’amyotrophie spinale, une affection qui affaiblit les muscles et cause des problèmes de mouvement. Il compte sur les sondes d’alimentation pour consommer suffisamment de nutriments et de calories pour rester en bonne santé. Ces sondes d’alimentation sont également utilisées pour nourrir les patients gravement malades de Covid-19 admis à l’hôpital, les aidant à obtenir suffisamment de nutriments pour se remettre du nouveau virus.Pas assez de sondes d’alimentation M. Yadav, qui vit à Londres, reçoit un approvisionnement mensuel en équipement médical, y compris les tubes d’alimentation, du NHS.Cependant, il a déclaré qu’il avait été laissé avec une pénurie de tubes d’alimentation à deux reprises au cours du verrouillage. Au plus fort de la pandémie en avril, M. Yadav a découvert qu’il avait reçu 17 sondes d’alimentation, au lieu des 28 qu’il reçoit habituellement. Les tubes ne peuvent pas être réutilisés au cas où ils provoquent une infection. « Je ne reçois pas la nourriture dont j’ai besoin uniquement à partir de la nourriture, donc je compte sur les tubes d’alimentation pour ne pas perdre de poids », l’équipe du service desk, âgée de 42 ans plomb dit i. «Lorsque j’ai reçu le colis pour la première fois en avril avec le matériel manquant, personne n’a expliqué pourquoi j’avais reçu moins de sondes d’alimentation.Ajay a été précédemment demandé s’il aimerait être traité dans un hôpital s’il a contracté le coronavirus (Photo: Fourni par source) «J’ai ensuite reçu un message de ma diététicienne me demandant si j’avais des tubes à revendre. Je ne l’ai pas fait, mais même si je le faisais, je pourrais en avoir besoin en cas d’urgence, et j’en ai besoin pour survivre. Ma diététicienne et moi nous entendons bien, mais j’ai été choquée. Même si je me suis plaint, on m’a demandé si j’avais à nouveau des tubes de rechange deux mois plus tard. «Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le NHS me demandait, à un patient, si j’avais des tubes de rechange, et je n’avais pas expliqué pourquoi tant étaient disparu », a-t-il ajouté. Des équipements vitaux en pénurie Les inquiétudes que les équipements vitaux pour les personnes handicapées sont détournés pour lutter contre le coronavirus ont déclenché des avertissements selon lesquels une pénurie de ventilateurs fait des ravages sur les personnes handicapées. Soixante pour cent de ceux qui dépendent des soins sociaux ont déclaré au sondeur YouGov qu’ils avaient du mal à obtenir au moins l’un de leurs produits de première nécessité, certains ayant été invités à stériliser leur propre équipement respiratoire en raison des pénuries provoquées par l’épidémie. utilise également un ventilateur, a déclaré avoir manqué des contrôles «vitaux» pour s’assurer que son équipement fonctionne, et ne sait pas qui contacter si l’équipement de sauvetage se brise. «Je reçois généralement des évaluations annuelles de routine pour vérifier mon ventilateur, mais cette fois, ils viennent juste de passer par téléphone», a déclaré M. Yadav. «En personne, mes niveaux de dioxyde de carbone sont vérifiés, mon poids est vérifié et la machine subit un entretien général. Mais il y a si peu de personnel que je n’ai pas eu de contrôle annuel cette année. On dit qu’il y a une pénurie de ventilateurs disponibles dans le monde (Photo: REUTERS / Evgenia Novozhenina) «Certains membres du personnel sont disponibles pour vérifier répondre à mes questions par téléphone dans un jour ou deux si j’ai un problème, mais ce n’est pas le cas comme si j’en avais besoin pour une urgence. Je n’ai reçu aucune information ni aucun contact sur ce qu’il faut faire si cela se produit », a-t-il ajouté. L’organisme de bienfaisance pour les droits des personnes handicapées Scope a déclaré que cela alimentait des préoccupations plus larges parmi les personnes handicapées pendant la pandémie, avec 63% des personnes handicapées concernées ils n’obtiendront pas le traitement hospitalier dont ils ont besoin s’ils tombent malades du coronavirus, et 59% d’entre eux disent qu’ils se sentent oubliés par le gouvernement.En septembre, Scope a envoyé une lettre ouverte au Premier ministre signée par plus de 30000 militants pour le handicap. exhortez le gouvernement à «cesser d’oublier les personnes handicapées». «Jusqu’ici dans la pandémie, il n’y a pas de planification prévisionnelle, pas de stratégie», a déclaré M. Yadav. «S’il y a un problème avec les sondes d’alimentation, ne me consultez pas, allez chez le fabricant. Ces expériences me donnent l’impression que ma vie et ma vie handicapée sont considérées comme moins précieuses et plus durables. »J’ai contacté NHS East London Foundation Trust pour obtenir des commentaires. La ligne d’assistance, la communauté en ligne et les services de Scope seront là pour les millions de personnes handicapées et leurs familles à travers le pays qui se sentent isolées ou ont besoin de quelqu’un à qui parler. Appelez la ligne d’assistance de Scope au 0808 800 3333 ou envoyez un e-mail à [email protected]

