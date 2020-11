Un expert du ciel fait une réclamation sur le joueur de Pep Guardiola – .

in

Paul Merson a écrit dans le Daily Star que Phil Foden n’entrerait pas dans l’équipe de Liverpool ou de Chelsea.

L’ancienne star d’Arsenal, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que Foden n’a pas la garantie d’une place dans l’équipe d’Angleterre pour le championnat d’Europe l’été prochain.

Merson pense que si le milieu de terrain de 20 ans était à Liverpool, il n’entrerait pas dans la formation de départ.

L’Anglais a écrit dans The Daily Star: «Je pense que Foden a un long chemin à parcourir pour atteindre les Euros. S’il était à Liverpool, je ne pense pas qu’il commencerait pour eux. Leur milieu de terrain trois est tellement efficace et très sous-estimé. C’est une machine et ils font tourner tout le reste.

«Et les trois premiers de Liverpool sont prêts, et ils ont aussi Diogo Jota maintenant. Pour être honnête, je ne pense pas que Foden entre même dans l’équipe de Chelsea en ce moment.

Dur?

Foden n’est pas un habitué de l’équipe de la ville, et même s’il ne jouerait pas semaine après semaine pour Liverpool, il ne faut pas oublier qu’il n’a que 20 ans.

L’international anglais ne fait que commencer sa carrière et n’a disputé que trois matches pour l’Angleterre.

Bien sûr, le milieu de terrain n’a pas la garantie d’une place dans l’équipe des Trois Lions pour le Championnat d’Europe, mais il est sûrement en lice.

Si Foden fait bien pour City dans les semaines et les mois à venir et impressionne pour l’Angleterre en mars, alors il pourrait faire partie de l’équipe de Gareth Southgate l’été prochain.

Selon WhoScored, Foden a fait quatre départs et deux apparitions de remplaçant en Premier League pour City jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts dans le processus, et a fourni une passe décisive en trois matchs de Ligue des champions.

