Twitch interdit ZeRo après avoir reconnu une inconduite sexuelle avec des mineurs

Des semaines après avoir admis une inconduite sexuelle et un comportement prédateur impliquant deux filles mineures, avoir été libéré par Tempo Storm et avoir mis fin à son contrat par Facebook Gaming, a pris sa retraite Super Smash Bros. La chaîne Twitch du joueur et streamer Gonzalo «ZeRo» Barrios a également été interdite.

Barrios, qui est passé à Facebook Gaming dans le cadre d’un accord de streaming exclusif, n’a pas diffusé sur Twitch depuis décembre 2019, mais a toujours été inclus dans la dernière vague d’interdictions de la plate-forme.

Il ne fait également plus partie du programme partenaire, selon le streamer et développeur CommanderRoot. On ne sait pas s’il était un partenaire Twitch au moment de l’interdiction, car Twitch supprime généralement le statut de partenaire et d’affilié pour tout streamer qui quitte la plate-forme pour un accord avec un autre service.

Barrios n’était que l’une des nombreuses personnalités de haut niveau Fracasser sortie de la communauté pour inconduite sexuelle ou comportement prédateur le mois dernier. À l’origine, Barrios s’est imposé une interdiction à vie d’assister à l’avenir Fracasser tournois après avoir répondu aux premières allégations d’inconduite sexuelle.

Après que plus de personnes se soient prononcées contre lui et plusieurs autres déclarations, l’ancien joueur a supprimé tous ses tweets et quitté les réseaux sociaux. Tempo a déclaré que l’organisation s’efforçait de le mettre en contact avec un avocat professionnel pour s’assurer que son comportement ne rechute pas, tout en lui tendant la main et en lui proposant de leur fournir un soutien professionnel pendant leur rétablissement.

Aucun commentaire n’a été fait par Barrios sur aucune plateforme depuis sa déclaration finale sur Twitlonger, qui a depuis été supprimée.

