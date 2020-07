Trump va «  déchiqueter  » la démocratie s’il n’est pas arrêté (vidéo)

Nous avons certainement une semaine assez chargée ici aux États-Unis – si chargée que Seth Meyers n’a pas eu le temps de mentionner la mort d’un membre du cabinet présidentiel à cause d’un coronavirus lors d’une nouvelle édition de 12 minutes de «A Closer Look» sur l’épisode de jeudi de «Late Night». Au lieu de cela, Meyers s’est carrément concentré sur la tentative apparente de Donald Trump de retarder l’élection présidentielle.

Meyers a évoqué l’idée, que Trump a lancée plusieurs fois, comme Trump « suggérant avec désinvolture d’incinérer la démocratie américaine. »

«Trump n’a pas le pouvoir légal de faire cela. La constitution donne au Congrès, et uniquement au Congrès, le pouvoir de fixer la date des élections. Le Congrès a adopté la loi il y a plus d’un siècle et demi en fixant cette date. Et le 20e amendement dit que le mandat du président expire en janvier quoi qu’il arrive », a déclaré Meyers, récapitulant le dossier juridique contre cette idée que Trump flottait.

Lire aussi: Seth Meyers: Trump a souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell parce qu’il est un « maître tacticien » (vidéo)

Mais Meyers voulait vous rappeler que Trump ne se soucie pas de savoir si c’est légal.

«Il ne suffit pas de consulter la Constitution de votre poche, d’ignorer le tweet du président et de passer à autre chose que nous l’avons déjoué avec une vérification des faits. Sinon, nous sommes comme des nerds du club AV expliquant à l’intimidateur de l’école pourquoi il est illégal de voler notre argent pour le déjeuner alors qu’il plonge à plusieurs reprises la tête dans les toilettes », a plaisanté Meyers.

«Parce que les coques lâches autour de Trump jettent déjà les bases pour que Trump fasse exactement ce qu’il veut faire, la loi soit damnée. Ils le faisaient déjà avant le tweet psychotique de Trump aujourd’hui. Mardi, on a demandé au procureur général, William Barr, si le président avait le pouvoir de déplacer la date d’une élection. Maintenant, c’est une question juridique aussi simple que possible. C’est dans la constitution et dans la loi fédérale. Il n’y a pas d’ambiguïté. Mais Barr a agi comme si c’était l’un des grands mystères non résolus de l’univers.

Lire aussi: Seth Meyers sur le test cognitif de Trump: « Il est possible que ce soit le premier test qu’il ait jamais passé » (Vidéo)

« Late Night » a ensuite sorti le clip de Barr déclarant à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de réponse parce qu’il ne l’avait pas regardé.

«C’est une chose qui est clairement interdite par la constitution et la loi fédérale, et qui n’a jamais été faite dans l’histoire du pays, y compris à travers les dépressions et les guerres. Ce n’est pas à vous de vous pencher là-dessus, vous fasciste Garfield », a déclaré Meyers. «Ce type ignore volontairement la loi. Barr ne se soucie clairement pas de ce que dit la constitution, et il se fiche que les démocrates désapprouvent ses réponses.

À la fin du segment, Meyers a tenté de résumer les enjeux.

«Le président et son administration jettent les bases pour contester ou retarder une élection présidentielle pour la première fois de notre histoire alors que le parti républicain se tient en grande partie à laisser les choses se produire», a déclaré Meyers. «Une pandémie fait rage, notre économie s’effondre et ils l’utilisent comme couverture pour détruire notre démocratie. Nous ne pouvons pas nous contenter de vérifications des faits et de gestes du doigt. Nous devons faire quelque chose maintenant. Sinon, Trump va se réveiller le lendemain des élections et nous dire qu’il ne partira pas.

Lire aussi: Seth Meyers: L’Amérique est en « chute libre » à cause de la « cruauté intentionnelle » de Trump (vidéo)

Vous pouvez regarder l’intégralité du segment «A Closer Look» de «Late Night With Seth Meyers» de jeudi dans la vidéo intégrée en haut de cet article, ou ici sur YouTube.