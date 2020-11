Trump concédera-t-il au président élu Biden? Historique du discours de concession

WASHINGTON – À l’heure où le démocrate Joe Biden a été déclaré président élu, la campagne de marketing du président Donald Trump a signalé qu’il refuserait de concéder. « La vérité facile est que cette élection est loin d’être terminée », a déclaré Trump dans un communiqué de presse samedi. – – Si Trump refuse d’envoyer un discours de concession publique ou de faire un nom de félicitations à Biden, cela pourrait rompre avec 124 ans d’histoire américaine. Selon les spécialistes, cela saperait en outre les résultats des élections et exacerberait les tensions politiques du pays, déjà dénudées par une campagne de marketing amère et le vote prolongé et contesté. « Cela va être vraiment dangereux », a déclaré William Howell, président du comité politique. «Les discours de concession sont une forme d’affirmation en ce qui concerne la légitimité des élections», a-t-il déclaré. Il s’agit de laisser tomber les candidats en reconnaissant le résultat final et en appelant leurs partisans à faire de même, «ce qui est crucial pour le bien-être de notre démocratie», a-t-il déclaré. Trump ne sera pas reconnu pour avoir reconnu sa faute ou son échec. Et il est plus vulnérable à attiser les divisions qu’à les thérapeutiques, comme ses remarques publiques et son fil Twitter l’ont démontré ces jours-ci.Plus tôt cette semaine, alors que Biden s’approchait de la victoire, Trump a pris la tribune pour faire une collection d’allégations sans fondement sur la fraude électorale. et d’accuser les démocrates d’avoir tenté de «voler» l’élection, sans fournir aucune preuve de criminalité. Et samedi, son avocat, Rudy Giuliani, a déclaré catégoriquement: «Il ne va pas céder.» Et la campagne de marketing de Trump a vanté les plans pour contester la fin des élections devant les tribunaux.Certains estiment que Trump viendra et fera un discours de concession – ne serait-ce que pour protéger sa position politique personnelle. Trump ne serait guère le principal candidat à abandonner pour interroger les résultats des élections, a déclaré Scott Farris, le créateur de «Virtually President: The Males Who Misplaced the Race Cependant Modified the Nation». «Richard Nixon, par exemple, était convaincu qu’il avait été triché en 1960 contre John Kennedy en raison de manigances au Texas et dans l’Illinois », a déclaré Farris. « Cependant … il s’est rendu compte que s’il n’était pas devenu perdant, son avenir en politique était très probablement terminé. » Trump arrivera à une conclusion identique, a ajouté Farris. Il peut comprendre que s’il est un mauvais perdant, cela reflétera mal ses jeunes qui semblent avoir leurs propres ambitions politiques, a-t-il ajouté. « Comme il semble être en avant, je pense qu’il viendra à lui que ‘je dois Dites une chose et soyez plutôt sportif à ce sujet », a déclaré Farris. Défis électoraux: les juges de Géorgie et du Michigan lancent Trump sur les bulletins de vote alors que des poursuites sont déposées dans le Nevada et en Pennsylvanie , que ce soit par télégramme au vainqueur ou par le biais d’un accord télévisé à l’échelle nationale avec la nation. Certains ont été humbles et courtois, d’autres pas beaucoup. « Quelques-uns ont été irritables », a déclaré Farris, mentionnant la concession de Barry Goldwater en 1964 à Concession de Lyndon Johnson et George McGovern en 1972 à Richard Nixon. « Chacun a été une forme pas essentiellement probablement le plus gracieux des perdants », a-t-il déclaré, y compris qu’ils avaient une animosité privée envers les gars qui les ont vaincus.Cindy McCain: Les causes d’un républicain pour voter Biden Parmi les nombreux plus mémorables: le sénateur John La concession de McCain à Barack Obama en 2008. «Les Américains ont parlé, et donc ils ont parlé clairement. Il y a peu de temps, j’ai eu la gloire d’appeler le sénateur Barack Obama », a commencé McCain dans une allocution devant son siège électoral de nuit à Phoenix. Le gang a interrompu son discours avec un refrain fort de huées, mais McCain a levé les bras pour les calmer. « S’il vous plaît », a-t-il déclaré, avant de persévérer pour dire qu’il avait félicité Obama pour « avoir été élu le président suivant de la nation que nous aimons tous. McCain a reconnu l’importance historique de l’élection d’Obama parce que le premier président noir du pays, et il a promis de faire «tout mon énergie pour l’aider à nous guider dans les différents défis auxquels nous sommes confrontés». «Je veux Godspeed à la personne qui était mon ancien adversaire et peut être mon président », a déclaré le regretté sénateur de l’Arizona.Howell a déclaré que les discours de concession contactent souvent sur des thèmes clés, ainsi que le patriotisme et l’amour de la nation plutôt que le rassemblement social. Les candidats font presque toujours référence à la bataille de la campagne marketing bien menée, puis font un clin d’œil à la légitimité du gagnant, a déclaré Howell. Le dernier président sortant à perdre une candidature à la réélection était George HW Bush. Comme d’autres, il a utilisé son discours de concession pour inciter les gens à manœuvrer avant l’élection et à s’unir derrière son adversaire Invoice Clinton. «Nous respectons la majesté du système démocratique», a déclaré Bush. «… L’Amérique doit toujours passer en premier, alors nous soutiendrons ce nouveau président et le voudrons correctement.» Dans le cadre de l’avis non public conventionnel qu’il a laissé à Clinton, Bush était beaucoup plus privé et direct: «Votre succès maintenant est notre succès de la nation. Je suis dur pour vous. »Dans son discours de concession de 2016, Hillary Clinton a parlé de la douleur de la défaite électorale, mais elle a également exhorté ses partisans à offrir une opportunité à Trump. «Je comprends à quel point vous vous sentez bouleversé parce que je le ressens vraiment aussi», a déclaré Clinton. Cependant, a-t-elle poursuivi, «Donald Trump va être notre président. Nous lui devons une pensée ouverte et la possibilité de guider. « Notre démocratie constitutionnelle consacre le changement pacifique d’énergie et nous ne respectons pas simplement cela, nous le chérissons », a-t-elle ajouté. Lors de l’élection de 2000 très disputée, l’ancien vice-président Al Gore connu sous le nom de George W. Bush pour concéder le lendemain de l’élection, mais bientôt connu sous le nom de rétractation parce que le vote repose dans le très important état de Floride entre les deux hommes. Gore et Bush ont ensuite tous creusé dans une impasse politique de 36 jours qui s’est terminée lorsqu’une résolution de la Cour suprême des États-Unis a interrompu un recomptage en Floride avec Bush en avant par 537 voix. Cela a fait de Bush le gagnant. «À quelques instants du passé, j’ai parlé avec George W. Bush et je l’ai félicité d’être devenu le quarante troisième président des États-Unis. Et je lui ai promis que je ne le nommerais plus cette fois « , a déclaré Gore le 13 décembre dans son discours de concession. » Qu’il y ait peu de questions, alors que je suis fortement en désaccord avec la résolution du rôle du tribunal, je me contente de cela « , a déclaré de la décision 5-4 du rôle excessif du tribunal. « … Et ce soir, dans l’intérêt de notre unité en tant que peuple et du pouvoir de notre démocratie, je donne ma concession. » Répondant à des études que Trump ne concéderait pas, Andrew Bates, un porte-parole de la campagne marketing de Biden, a déclaré: Les Américains détermineront cette élection. Et les autorités américaines sont tout à fait capables d’escorter les intrus hors de la Maison Blanche. »Howell a déclaré qu’il ne souhaitait pas spéculer sur la question de savoir si Trump prononcera enfin un discours de concession. « Cependant, je pense que ce que nous pouvons dire, c’est qu’aucun des premiers gestes qui sont venus de lui au cours des derniers jours ne recommande la grâce, l’admission ou la constance des informations », a-t-il déclaré. Farris a convenu que cela pourrait porter un coup terrible. à la démocratie si Trump refuse de concéder et de reconnaître publiquement la victoire de Biden. Mais quand Trump est réticent, ce n’est pas une merveille, a déclaré Ferris, qui devait envoyer son discours de concession personnel après avoir abandonné une course au Congrès dans le Wyoming en 1998. «L’Amérique n’aime pas les perdants», a déclaré Farris. Et « l’un des nombreux problèmes que nous avons maintenant avec l’abandon des candidats à la présidentielle est que nous les traitons comme des parias … de sorte qu’ils ont eu du mal à chercher leur place dans le passé historique américain. » Cependant, un discours de concession pourrait peut-être attirer les transactions de Trump. instincts, en ce que cela pourrait lui acheter de la bonne volonté, argumenta-t-il. «Je prévois que ce sera l’un des nombreux discours de concession beaucoup moins gracieux que nous ayons jamais entendus», a déclaré Farris. «Je ne m’attends certainement pas à ce qu’il dise:« En fait, c’est la meilleure façon de faire les pauses… C’était une bonne bataille et c’est la vie ». Supplémentaire: « Tout le monde à Washington est assez choqué »: les démocrates et le GOP sont aux prises avec des sentiments mitigés lors des élections

