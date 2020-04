Trouver le bonheur de courir dans les moments difficiles

Gardigo Répulsif Ultrason pour Voiture, Garage, Maison | Repeller pour Automobile Anti-martres, fouines, Renards, ratons laveurs et rongeurs | Repeller pour véhicule Repousse Les Animaux nuisibles

✅ LE BESTSELLER EN ALLEMAGNE DEPUIS PLUS D’UN AN : Notre répulsif mobile à Ultrasons est le plus vendu en Allemagne dans sa catégorie affirmant avec un grand mérite son efficacité et surtout sa qualité de fabrication. ✅ ÉMISSION D’ULTRA-SONS INNOVANTE : Le mode de fonctionnement intermittent du répulsif empêche la martre et la fouine de s'habituer à la fréquence émise ce qu'il perturbe les animaux indésirables et leur pousse de quitter et fuir définitivement la plage d'action de l'appareil. ✅ MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION : Repousse et éloigne plusieur animaux indésirables et sauvages (chiens, chats, martres, ratons laveurs, souris, oiseaux, renards, blaireaux, taupes, visons, mouffettes, fouines, loires, rongeurs, petits et gros animaux, etc.) et peut être utilisé pour protéger tout type de moteurs, garages, caves, greniers et maisons. ✅ ADAPTÉ À UNE UTILISATION EXTÉRIEUR : Le répulsif fonctionne avec 4 batteries de type C (non incluses) ce qu’il permet l’utilisation extérieure | Portée de 40 m² - Fréquence: 12 KHz | Appareil avec interrupteur. ✅ TESTÉE ET APPROUVÉE : Le magazine « Heimwerker Praxis » (4/2012) attribue au répulsif Gardigo un bon rapport prix et très bon rapport qualité | tevigo GmbH met à votre disposition une équipe compétente qui vous aideront rapidement et efficacement. Garantie sécurisée!