Triste nouvelle pour tous les futurs magiciens!

Il y a eu de nombreux cas de personnes atteignant le sommet de leur renommée à Vegas puis s’effondrant, tout comme l’histoire du grand duo de magiciens Siegfried et Roy. Le duo de magiciens avait été frappé par une tragédie et avait finalement disparu du jour au lendemain.

Ils ont peut-être disparu, mais pas leurs fans. Ils étaient bien connus pour leurs actes d’animaux à Vegas. Les fans sont en deuil en raison de la perte de leur Roy Horn préféré décédé le 8 mai 2020 à cause du virus Corona.

Qu’est-il vraiment arrivé au duo de magiciens?

Le drôle de duo dont vous vous souvenez du complexe Mirage et des spectacles de casino à Vegas faisait même partie de publicités bien connues. Ils allaient très bien jusqu’à ce que leur vie prenne une tournure soudaine et inattendue. Siegfried et Roy étaient l’un des meilleurs de leur entreprise. Ils étaient considérés comme l’un des meilleurs magiciens et illusionnistes les plus populaires pour leur acte de tigre de leur spectacle.

quel est l’incident majeur de 2003?

Mais en 2003, leur fameux tigre a entraîné leur chute. Le 3 octobre, lors du spectacle, Roy under a subi un accident vasculaire cérébral menant à son partenaire, qui était soi-disant White Tiger, « Montecore », manquant ses repères.

Roy a marché sur la patte de Montecore menant à Montecore entraînant Roy hors de la scène involontairement. Mais cet acte a causé de nombreuses blessures graves à Roy. Selon les médecins qui ont traité Roy, il était clair qu’il avait souffert d’un AVC avant l’attaque du Tiger.

Même après cet assaut, Roy était plus préoccupé par la sécurité de son partenaire que par la sienne. Il avait perdu une énorme quantité de sang dans l’incident, ce qui a entraîné de nombreuses blessures graves. Il a demandé à tout le monde pour la sécurité des Tigres, et aucun mal à lui faire car ce n’était pas de sa faute.

Quelle a été la déclaration de Roy en 2004?

Plus tard en 2004, alors qu’il parlait à People, Roy a déclaré que Montecore lui avait sauvé la vie lors d’un spectacle dans une tentative de décoller de la scène pour assurer la sécurité de Roy. On ne sait toujours pas si cela est vrai, mais Montecore a sauvé la vie de Siegfried et Roy dans un spectacle à Mirage.

Après l’incident, le spectacle a été annulé de Mirage et a libéré 300 acteurs. L’incident a causé de nombreuses blessures à Roy, certaines d’entre elles étaient des trachées écrasées et des dommages aux artères qui transportaient le sang du cœur au cerveau.

En conséquence, il ne pouvait pas marcher et parler correctement, ce qui conduisait à coucher leur soleil et leurs affaires dans Magic and Illusion en duo. Plus tard dans la vie, ils ont réalisé différentes choses dans leur vie.

Qu’est-ce que Roy et son affaire Covid-19 Roy a été testé positif pour Covid-19 le 28 avril 2020 et était sous traitement. La situation et Roy semblaient tous deux stables mais une nouvelle inattendue a frappé le conseil de sa mort le 3 mai. Son partenaire dans l’illusion et son meilleur ami Siegfried ont exprimé sa tristesse et son chagrin. Tout en se souvenant de lui comme d’un grand guerrier et combattant, qui avait eu tout au long de sa vie d’abord pour sa carrière puis pour la vie après cela pour la résistance à la vie et se battait jusqu’à son dernier souffle contre Covid-19. Siegfried a qualifié sa mort de perte que personne ne remplit. Les fans ont continué à lui présenter ses condoléances pour sa mort et ont exprimé leur chagrin. Personne ne prend la place d’un si grand magicien et illusionniste, nous présentons nos condoléances pour sa triste disparition.

