Tout le monde a des sentiments sur l’incident de coloration capillaire de Rudy Giuliani

Bien que le monde ait à peine entendu parler du président Trump après les résultats des élections d’il y a deux semaines, son avocat personnel Rudy Giuliani a travaillé dur. L’ancien maire de New York a fait absolument tout son possible pour inciter le peuple américain à l’idée de garder Trump au pouvoir, en donnant d’importantes conférences de presse au Four Seasons (l’entreprise d’aménagement paysager, à ne pas confondre avec le véritable hôtel Four Seasons. propriétés) et lancer des poursuites à quiconque veut écouter.

Il semble que tout ce stress pourrait le rattraper – et sa routine de toilettage. En donnant une conférence de presse diffusée par (qui d’autre?) Fox News, Giuliani a rencontré quelque chose que la plupart des gens qui se teignent les cheveux avec des produits bon marché apprennent très tôt: la sueur fera fuir le colorant. Et ça ne va pas être joli.

L’auteur Chris Wylie a immédiatement remarqué l’échec épique, demandant à Giuliani de «m’appeler pour obtenir des conseils gratuits».

Lisez aussi: Teindre un autre jour? Les cheveux de Trump dominent le discours dans le premier discours public depuis la perte des élections

Hey @RudyGiuliani – Veuillez m’appeler pour obtenir des conseils gratuits sur l’arrêt des fuites de colorant capillaire. pic.twitter.com/ah1uZQ3n80 – Christopher Wylie 🏳️‍🌈 (@chrisinsilico) 19 novembre 2020

Une partie de la raison pour laquelle Giuliani s’est énervé est qu’il a décidé de jouer la tristement célèbre scène d’audience de «Mon cousin Vinny» dans le but de prouver que les observateurs de scrutin républicains étaient dupés par la campagne de Biden et les démocrates. « Ces personnes étaient plus éloignées que » Mon cousin Vinny « ne l’était du témoin! » Giuliani a fait l’éloge, tandis que la chroniqueuse du Daily Beast Julia Davis a fait ses propres observations sur l’accident de la teinture capillaire et la conférence de presse elle-même.

«La stratégie juridique de Trump s’effondre en une seule image», a tweeté Davis.

La stratégie juridique de Trump s’effondre en une seule image. pic.twitter.com/NcWRB0zY3o – Julia Davis (@JuliaDavisNews) 19 novembre 2020

Naturellement, il était difficile pour beaucoup de gens de prendre au sérieux tout ce que Giuliani disait une fois qu’ils avaient aperçu les grandes stries brunes des deux côtés de son visage. Mais c’est peut-être ce qu’il voulait. Après tout, le politicien a cité un film de 1992 comme preuve de fraude électorale de nos jours.

Lisez aussi: Colbert ne connaît que l’entreprise de déménagement pour faire quitter la Maison-Blanche à Trump (vidéo)

Jetez un œil à certaines des réponses ci-dessous à la gaffe de coloration capillaire de Giuliani.

Oubliez «il n’y a pas là-bas». Plus comme, « il n’y a pas de cheveux là-bas. » pic.twitter.com/ZmV9PEfURP – kevinbiegel (@kbiegel) 19 novembre 2020

Gurl! @RudyGiuliani transpire abondamment et sa teinture capillaire coule sur son visage! 😂 Les gens de Trump sont en désordre 🤡 pic.twitter.com/k5gl7muWNq – Kelly Mantle (@thekellymantle) 19 novembre 2020

Il semble que Rudy Giuliani transpire à travers sa teinture capillaire. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX – Le recomptage (@therecount) 19 novembre 2020

Rudy fuit des deux oreilles… pic.twitter.com/MJCp5s8sV7 – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 19 novembre 2020