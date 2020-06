Tout ce que vous devez savoir sur le retour de l’UFC à Abu Dhabi pour Fight Island

Alors que le sport revient progressivement dans la conscience des fans du monde entier, les yeux seront fermement fixés sur Abu Dhabi le mois prochain alors que l’UFC revient dans la capitale des Émirats arabes unis avec une manne de combat de deux semaines.

Mardi, la première promotion mondiale de MMA a finalement révélé l’emplacement de l’île de Fight, très médiatisée, et bien que ce ne soit pas tout à fait la tache solaire isolée des Caraïbes que beaucoup attendaient, les plans pour Abu Dhabi sont tout aussi impressionnants.

Une «zone de sécurité» dédiée verra les combattants, les entraîneurs et le personnel de l’UFC hébergés sur l’île de Yas à la fin du mois de juin à travers quatre événements qui débuteront avec l’UFC 251 le 11 juillet avant trois cartes Fight Night les 15, 18 et 25 juillet.

Des mesures strictes seront appliquées à Yas avec des fonctionnalités telles que l’arène (probablement le Du Forum), les hôtels, les centres de formation et les restaurants exclusifs à toutes les personnes impliquées dans les événements.

Une superproduction UFC 251 sera titrée par un combat pour le titre des poids mi-moyens entre le champion Kamaru Usman et Gilbert Burns, ainsi que deux autres combats pour le titre sous la forme d’un match revanche poids plume entre le champion en titre Alexander Volkanovski et Max Holloway et un rebut pour la ceinture de poids coq vacant entre Petr Yan et Jose Aldo.

Et selon SE Ali Al Shaiba, directeur exécutif du tourisme et du marketing au ministère de la Culture et du Tourisme (DCT), Fight Island servira d’extension à l’accord actuel de cinq ans avec l’UFC, ce qui signifie que la promotion sera de retour dans septembre ou octobre, comme prévu initialement.

« Nous avons un accord de cinq ans pour accueillir un combat de championnat du monde à Abu Dhabi, donc l’hébergement de Fight Island n’est qu’une extension de cet accord existant avec l’UFC », a déclaré Shaiba. Sport360.

«Les fans peuvent s’attendre à un autre événement UFC à Abu Dhabi à l’avenir. La création de Fight Island est une grande célébration du partenariat entre l’UFC et Abu Dhabi.

«Nous attendons avec impatience d’autres initiatives qui découleront de ce partenariat.»

Lorsque la promotion est revenue à Abu Dhabi en septembre dernier, les préliminaires de l’UFC 242 ont débuté à 18h30, heure locale, mais en l’absence de fans cette fois-ci, les événements seront probablement destinés au public nord-américain.

« Les horaires finaux n’ont pas été confirmés mais je pense que nous aurons le même calendrier que le calendrier américain car nous ne nous attendons pas à ce que des fans ou des spectateurs y assistent », a expliqué Shaiba.

« Nous irons avec les horaires de diffusion qui répondent aux besoins de la première heure pour le marché américain. »

Les restrictions de voyage dans la capitale devraient être assouplies plus tard ce mois-ci, le DCT d’Abu Dhabi travaillant en étroite collaboration avec les autorités réglementaires pour assurer le transport en toute sécurité vers les Émirats arabes unis sans interruption pour les combattants et autres.

Alors que les températures grimpantes aux Émirats arabes unis signifieront que les audacieuses proclamations du président de l’UFC, Dana White, d’un octogone au bord de la plage ne seront pas tout à fait une réalité – bien qu’un octogone d’entraînement sera situé sur le sable – Shaiba insiste sur le fait que la chaleur ne sera pas un problème.

Il a déclaré: « J’ai vu les photos de l’octogone sur la plage, nous l’avons tous vu, et tout le monde est excité de le voir, mais la réalité est que l’événement sera organisé dans une arène existante qui est couverte sur l’île de Yas. »

Il a ajouté: «Nous avons environ 2500 employés travaillant sur ce projet pour nous, donc pour nous, il était vraiment crucial d’être attentif aux circonstances actuelles à chaque étape du chemin pour nous assurer que tout le monde est impliqué est aussi sûr et confortable que possible. «

Naturellement, Fight Island servira de phare au reste du monde qu’Abu Dhabi réouvrira ses portes après la mise en place de restrictions strictes pour freiner la propagation de Covid-19.

Des négociations avec l’UFC ont eu lieu au cours des deux derniers mois, Shaiba affirmant que le succès de l’UFC 242 a joué un grand rôle dans la promotion de la recherche d’Abou Dhabi comme destination pour l’organisation d’événements internationaux.

« Si l’UFC 242 n’était pas une réussite, l’UFC ne serait pas revenue nous demander d’accueillir Fight Island », a-t-il déclaré.

«Nous avons vu des fans sortir de l’arène ce soir-là très heureux et satisfait malgré la température à ce moment-là et certains des problèmes avec cela dans l’arène. L’arène a été construite à dessein pour cet événement et cela a été fait dans un délai très court.

« Je pense que la nouvelle Etihad Arena ouvrira, espérons-le, au quatrième trimestre, nous serons donc en bonne forme pour assurer une meilleure expérience à nos fans et pour les événements à venir, ils auront la meilleure expérience du monde pour regarder l’UFC. »

Je vais vous dire quoi, je n’avais jamais entendu parler de Yas Island avant que l’UFC ne décide de la transformer en Fight Island. Mais si ce rendu est même un peu précis, il a l’air génial. pic.twitter.com/oAlAUtPnBr – Albert Breer (@AlbertBreer) 9 juin 2020

Et le président de l’UFC, Dana White, a fait écho à ces sentiments.

« Abu Dhabi a été un endroit incroyable pour organiser des combats au cours des 10 dernières années et c’est l’endroit idéal pour ces événements », a-t-il déclaré via Facebook en direct sur la page de l’UFC.

«L’infrastructure que nous construisons sera une opportunité unique pour les combattants qui n’a jamais été faite auparavant – depuis l’arène, le centre d’entraînement privé et l’Octogone sur l’île – ça va être une expérience qui aucun de nous n’oubliera jamais. »

Il a ajouté: «Tout se passera sur l’île. Personne ne quittera l’île. Ils vont avoir leurs propres quartiers de formation privés où les gens peuvent se former.

«Nous avons vraiment un octogone [for training] dans le sable. L’infrastructure va être incroyable.

«Les habitants d’Abu Dhabi font tout correctement.»

