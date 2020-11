Tous les professionnels Red Bull Salzburg négatifs aux nouveaux tests corona

Les nouveaux tests corona chez Meister Salzburg ont montré une image complètement différente de celle annoncée lundi matin. Comme les dirigeants de la Bundesliga l’ont annoncé un peu plus de douze heures plus tard, tous les professionnels avaient été testés négatifs pour le virus. Salzbourg avait initialement signalé six joueurs nationaux infectés par le SRAS-CoV-2. Il a été dit que les résultats des tests avaient été reçus dimanche soir à la fin du match contre le Rapid.

Comme l’explique le directeur général Stephan Reiter dans une émission, ils travaillent à « mettre en mouvement tous les leviers le plus rapidement possible pour mettre fin aux restrictions actuelles sur notre équipe ». Tous les joueurs de l’équipe de Salzbourg devraient pouvoir se rendre dans leurs équipes nationales immédiatement après tout. On espère que l’interdiction de voyager officiellement imposée aux joueurs en question sera levée rapidement.

De plus, ils voulaient savoir le plus rapidement possible pourquoi les deux derniers tests corona, qui ont été réalisés dans le même laboratoire de Salzbourg, ont produit des résultats différents. « Nous ne pouvons pas laisser cela tel quel, car il faut les efforts considérables et professionnels du FC Red Bull Salzburg pour mettre en œuvre les mesures préventives prescrites jusqu’à l’absurdité », a déclaré Reiter.

Les missions ÖFB ne sont soudainement plus exclues

Lundi après-midi, le directeur sportif de l’ÖFB Peter Schöttel, en réponse aux résultats positifs du test, a annoncé qu’il n’inclurait pas les trois joueurs de l’équipe de Salzbourg Andreas Ulmer, Cican Stankovic et Albert Vallci dans le cours actuel. Cependant, l’ÖFB n’a pas fait les nominations ultérieures annoncées pour lundi soir. Du coup, il ne semblait plus impossible que Salzbourg rejoigne la sélection ÖFB. Des discussions et des consultations sont actuellement en cours à ce sujet, a indiqué l’association lundi soir à l’APA.

Salzbourg a rapporté pour la première fois lundi matin qu’un test corona pour le match Rapid évalué vendredi avait encore apporté un résultat négatif pour toute l’équipe. Une série de tests effectués samedi notamment pour un « nombre à deux chiffres » de joueurs sélectionnés a montré une image différente. Les joueurs concernés – dont les noms n’ont pas été mentionnés – sont actuellement sans symptômes et sont déjà passés en quarantaine, a écrit le club dans la première émission de la journée. Le reste de l’équipe est en quarantaine d’équipe et n’est autorisé à faire la navette qu’entre son domicile, son entraînement ou son lieu de match.

Cela a fait sensation, notamment en Hongrie. Les Magyars compteront également sur Dominik Szoboszlai lors de la finale des barrages contre l’Islande jeudi. Le milieu de terrain ne s’est pas rendu dans son pays d’origine. L’association hongroise a annoncé lundi soir que le milieu de terrain rejoindrait son équipe nationale.