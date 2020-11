Tournage du film Five Nights At Freddy au printemps 2021, le scénario «a une grande histoire centrale»

Le film Five Nights At Freddy ne se produit pas seulement, il entre enfin en pleine production. Le film sera tourné au début de l’année prochaine, en utilisant un scénario que le créateur du jeu d’horreur dit qu’il a «tous les bons» personnages, motivations et enjeux.

Dans un article sur Reddit, Scott Cawthon, le développeur des jeux principaux Five Nights At Freddy et superviseur de la franchise Freddy, a fait le point sur les progrès du film. Intitulé «Mauvaise nouvelle sur le film FNAF», il a parcouru toutes les itérations du scénario, avant de se poser sur un rebondissement selon lequel la mauvaise nouvelle est vraiment une bonne nouvelle, car un brouillon de tournage est terminé et les caméras tournent au printemps 2021.

La liste des itérations pour l’adaptation du jeu de survie contient des choix très hollywoodiens. Certains, comme « Plushies Take Manhattan », où les animaux de Freddy ont emmené Manhattan, et un dans lequel il s’est avéré que les robots étaient fabriqués pour le gouvernement, ont été mis en cellule parce qu’ils n’avaient pas grand-chose à voir avec les jeux. Quelques autres ont joué avec des éléments de la tradition et des romans étendus, et un couple, comme « Misfit Kid », où un enfant étrange déménage en ville, trouve Freddy et se fait piéger, s’est rapproché d’être gardé, mais ne l’a pas fait. ont ce que Scott et les producteurs recherchaient. Le récit gagnant est surnommé «Mike», et Cawthon dit: «C’est amusant, c’est effrayant et il a une grande histoire centrale.»

Les mises à jour ont été lentes sur l’image. Les droits ont été initialement achetés par Warner Bros.pour un film en 2015, et en 2017, Blumhouse Productions est venu à bord pour faire bouger les choses. Depuis lors, les nouvelles se résument à des commentaires selon lesquels le script était toujours en développement actif. Comme pour cimenter cette annonce, Blumhouse a partagé le fil Reddit sur Twitter.

Le créateur de #FiveNightsAtFreddys, Scott Cawthon, s’est arrêté par Reddit pour donner une mise à jour sur #FNAF: https://t.co/3R0pQuDApK Le tournage commencera au printemps! 🎉👏 – Blumhouse (@blumhouse) 20 novembre 2020

Cawthon a été occupé avec l’IP de Five Night’s At Freddy, lançant une initiative pour aider à financer les fangames installés dans l’univers.

Partager : Tweet