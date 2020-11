Tottenham bat Man City, Man United sauvé par VAR, Jose Mourinho, Pep Guardiola

Avec son équipe en tête de la Premier League anglaise, Jose Mourinho a eu le droit de se vanter de Pep Guardiola dans leur rivalité de longue date alors que Tottenham battait Manchester City 2-0 samedi.

Chelsea est passé à la deuxième place tandis que la forte forme précoce d’Aston Villa a continué de s’estomper.

Un match typique de Guardiola contre Mourinho a vu City profiter de la part du lion de la possession, seulement pour être frustré par la défense compacte de Tottenham et découpé en contre-attaques.

« Tout le monde a travaillé ses chaussettes », a déclaré l’attaquant de Tottenham Harry Kane à Sky Sports. «Nous savions en seconde période que des chances seraient disponibles et, heureusement, nous en avons pris quelques-unes à la fin.

Kane a marqué ou aidé au moins un but dans chacun de ses huit derniers matchs de championnat. Mourinho marquait une année à la tête de Tottenham, tandis que Guardiola a reconnu qu’il avait du travail à faire pour redresser la saison de City après avoir signé une prolongation de contrat de deux ans.

Son Heung-min et Giovani Lo Celso ont marqué des buts alors que Tottenham se hissait en tête du classement EPL (Getty)

Son Heung-min a donné l’avance à Tottenham à la cinquième minute lorsque Kane a retiré les deux arrières centraux de City, laissant la voie libre au Sud-Coréen pour s’accrocher à la passe et au score de Tanguy Ndombele. Avec un avantage d’un but, Tottenham était heureux de s’asseoir et de détourner les attaques de City.

City n’a pas encore marqué au Tottenham Hotspur Stadium en trois visites depuis que les Spurs ont emménagé l’année dernière. Aymeric Laporte pensa brièvement qu’il avait mis fin à cette course, mais son but fut refusé car Gabriel Jesus contrôlait le ballon avec son bras avant de passer à Laporte.

City a poussé vers le haut et a laissé un espace pour que Tottenham puisse contrer. Kane avait trois options de passe à la 65e minute et il a opté pour Giovani Lo Celso, qui a marqué lors de sa première action après avoir été remplaçant.

Tottenham compte 20 points, deux de plus que Chelsea et Leicester. Une victoire contre Liverpool dimanche pourrait toutefois mettre Leicester en tête.

« Je préfère être en tête de la ligue que deuxième, troisième ou quatrième mais ce n’est pas une obsession », a déclaré Mourinho. « Ce n’est pas un problème pour moi si demain Leicester gagne et devance. Je voulais juste gagner mon prochain match. . »

CLÉ WERNER POUR CHELSEA

Timo Werner a raté des occasions de marquer pour Chelsea, mais il a tout de même porté l’équipe à une victoire 2-0 à Newcastle.

L’attaquant allemand a sorti le ballon de sa moitié de terrain sur un compteur solo éclair avant de le laisser à Tammy Abraham pour marquer le but de la victoire. C’était le troisième but d’Abraham lors de ses trois derniers matchs avec Chelsea.

Chelsea avait pris la tête plus tôt lorsque le défenseur de Newcastle Federico Fernandez a mis le centre de Mason Mount dans son propre filet. Marquer à l’extrémité correcte du terrain était beaucoup plus difficile pour Newcastle, dont le premier tir au but n’est venu que lorsqu’un tir dévié à la 82e minute.

Chelsea termine la journée deuxième de la Premier League, devant Leicester sur la différence de buts.

Chelsea a poursuivi sa résurgence après un début de saison lent (Getty)

VILLA PERD ENCORE

Après son début de saison de haut vol, Aston Villa semble de plus en plus terrestre.

Le but de Solly March depuis le bord de la surface a donné à Brighton une victoire 2-1 à Villa, mais il aurait pu se terminer différemment après un incident controversé dans le temps d’arrêt.

March a attrapé le ballon et a rattrapé Mahmoud « Trezeguet » Hassan et l’arbitre a donné un penalty, seulement pour revenir sur sa décision après avoir à nouveau regardé l’incident. La revue vidéo a indiqué que mars avait joué le ballon.

Villa a perdu trois de ses quatre derniers matchs de championnat, tandis que Brighton a remporté sa première victoire depuis le 20 septembre et dispose désormais d’un coussin de six points dans la zone de relégation.

Bruno Fernandes a sauvé les rougeurs de Manchester United du point de penalty contre West Brom (Getty)

VAR HELPS UNITED

Bruno Fernandes a marqué le seul but du match alors que Manchester United battait West Bromwich Albion 1-0 avec l’aide du VAR.

Tout d’abord, une rediffusion vidéo a annulé une pénalité donnée contre United en montrant que Fernandes avait le ballon en défiant un adversaire. Ensuite, cela a donné à Fernandes deux occasions sur un coup de pied.

Fernandes a intensifié pour prendre le penalty après le handball de Darnell Furlong de West Brom. La première tentative du milieu de terrain portugais a été sauvée par le gardien de West Brom Sam Johnstone, mais le VAR a montré que Johnstone était légèrement en dehors de sa ligne. Cela signifiait une reprise et Fernandes a dûment marqué.

Les fans n’ont pas tardé à noter que l’arbitre controversé David Coote était au cœur de l’action, quelques semaines à peine après avoir été critiqué pour son affichage lors du match nul 2-2 de Liverpool avec Everton.