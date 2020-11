Toronto Defiant signe ANSOONJAE | Dot Esports

Logitech G, Casque Gaming PRO X (2e Génération) avec BLUE VOICE, DTS Headphone:X 7.1 et Transducteurs PRO-G 50 mm (pour PC, PS4, Switch, Xbox One, VR) - Noir

Technologie de micro Blue voice. Les filtres de microphone détachables de qualité pro ajustent votre voix en temps réel pour qu'elle paraisse plus riche, plus nette et plus professionnelle. Réduit les bruits d'arrière-plan et élimine les bruits et sifflements parasites pour des communications en jeu et des diffusions claires et homogènes. Nécessite une carte son USB externe, un PC Windows et le logiciel Logitech G HUB. Isolation acoustique: jusqu'à 16 dB DTS Headphone:X 2.0 7.1. Le son surround 7.1 nouvelle génération offre une précision positionnelle et un ressenti de la distance améliorés, afin que vous sachiez où se trouvent vos adversaires avant qu'ils ne vous trouvent et que l'immersion dans vos jeux soit totale. SPL Max: 91.7 dB SPL; Réponse en fréquence: 100 Hz-10 KHz Rembourrage confortable en mousse à mémoire de forme - Des oreillettes douces en mousse à mémoire de forme équipées, au choix, de similicuir premium antiparasites ou d'un velours doux et respirant pour un confort absolu Construction résistante en acier et en aluminium - Le cadre et la construction en aluminium et en acier sont confortables, résistants et robustes Transducteurs PRO-G 50 mm - Ces transducteurs avancés dotés d'une construction unique en maillage hybride offrent une image sonore claire et précise, ainsi qu'une réponse des basses améliorée. Entendez clairement les bruits de pas et les indices de l'environnement pour vous donner un avantage compétitif en jeu