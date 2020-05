The Witcher Season 2: Coronavirus a-t-il affecté sa date de sortie sur Netflix?

– Publicité –



Mises à jour de The Witcher Season 2: Il y a des nouvelles pour les fans de The Witcher Season 2. Les fans sont vraiment impatients de regarder les arrangements et beaucoup d’entre eux l’ont également vécu. Cet arrangement est de toute évidence un Catch 22 de GOT dans le sillage de sa première partie.

L’arrangement fait est une dramatisation, des arrangements de satire avec des sentiments, et Netflix a rétabli les arrangements. Aussi, voici quelques informations sur la saison 2.

The Witcher: Date de sortie de la saison 2

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date de sortie de la saison deux. En outre, une showrunner, Lauren S Hissrich, a révélé que la saison 1 avait été rétablie cinq mois avant sa sortie. Mais il n’a rien révélé concernant le moment où les fans pourront voir la saison 2 sur les écrans. Nous pouvons supposer que la fabrication de la saison 2 commencera quelque part en 2020, mais tout est en attente à cause du coronavirus.

En outre, le showrunner, Hussrich, tout en parlant à IGN, elle a révélé la sortie de la série fin 2020, mais son esprit a changé, et elle a expliqué que «la vérité est, [The Witcher] est un spectacle énorme et cela prend beaucoup de temps et nous avons réalisé que dans la saison 1, nous avons brisé une grande partie du processus de post-production.

«Et nous voulons nous assurer que chaque membre de notre équipe a le temps de faire son travail et de le faire au mieux de ses capacités. Donc, nous nous assurons que nous avons beaucoup de temps de coussin intégré pour la saison 2 afin que nous n’entassions rien à la dernière minute. «

Le casting de la saison 2 peut inclure:

Henry Cavill, Freya Allen, Eamon Ferren, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Wilson Radjou – Pujalte, Anna Shaffer, Mahesh Jadu. Certains des nouveaux visages seront également visibles dans la saison 2.

Nous ne connaissons pas spécifiquement l’intrigue de la saison 2 car elle n’est pas révélée. La créatrice de l’émission Hissrich a déclaré qu’elle ne s’était pas remplie selon le besoin idéal des foules. L’histoire de l’émission tournera autour de Citi. Tout dans la saison 2 va être incroyable.

