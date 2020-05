The Voice : le retour et révélations d’un membre du jury

Après quelques semaines d’arrêt à cause des restrictions sanitaires imposées par le Covid-19, la demi-finale et la finale de The Voice sont prévue pour le 06 et le 13 juin sur TF1. Les règles et les dispositifs seront toutefois bouleversés en raison des règles sanitaires imposées. Outre ces nouvelles dispositions, Pascal Obispo a également expliqué la raison de son hésitation à devenir coach.

Finale et demi-finale sans public

La finale et la demi-finale se dérouleront cette année sans public à cause des règles sanitaires à respecter. Quelques séquences seront même enregistrées et il appartiendra ensuite au public de choisir les finalistes. Les douze candidats encore en lice devront alors se plier et se préparer à ces nouvelles dispositions. Si chaque année chaque coach devait avoir un candidat en final, cette fois-ci il appartiendra au public de choisir les quatre finalistes. En d’autres termes, un coach pourrait avoir deux à trois candidats et les autres pourraient n’en avoir aucun. Par ailleurs, ces dernières émissions ne se tiendront pas au Palais des sports de Paris, mais dans un studio de la Plaine Saint-Denis. Ces mesures ont prises pour assurer la sécurité et la santé du public et des candidats. Le studio sera donc aménagé pour répondre aux exigences sanitaires requises. Bien que le public ne soit pas autorisé à y assister, un dispositif spécial sera adopté pour que les artistes puissent se produire devant un parterre de téléspectateurs. L’ouverture sera réalisée en direct. Sur le plateau, Nikos sera accompagné de Karine Ferri et des coaches. Retenue au Canada, Lara Fabian ne sera par contre pas présente sur le plateau. Beaucoup de bouleversements sont donc au programme, mais la production et les candidats s’y sont déjà préparés.

Retour sur les jurys de The Voice 2020

Les quatre jurys de The Voice 2020 ont été annoncés bien avant la diffusion de l’émission. Pour rappel, les coaches de cette neuvième sont : Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Nikos Alliagas reste l’animateur et est accompagné de Karine Ferri. Pour la plupart de ces coaches, ce n’est pas vraiment une grande première, car ils ont déjà participé à des émissions similaires. Lara Fabian a déjà participé à la version québécoise de l’émission, Amel Bent a été dans The Voice Kids, Pascal Obispo a quant à lui été coach dans la saison 7. La production a voulu revenir à ses fondamentaux en faisant appel à ces coaches pour aider à redynamiser les audiences. L’émission a en effet connu une baisse de régime l’an dernier et est passée pour la première fois sous la barre des 5 millions de téléspectateurs. L’émission a également misé sur un changement de cadre avec notamment des Lives, ce qui sera malheureusement bouleversé à cause des mesures sanitaires à respecter.

Les candidats encore en lice

Il reste encore 12 candidats en lice pour la demi-finale du télé-crochet. Après les K.O, les quatre coaches ont choisi 3 candidats pour la demi-finale. Pour la team Lara Fabian, les 3 finalistes sont : Gustine, Cheyenne et Maria Doyle. Amel Bent a choisi de retenir Toni, Terence et Tom. Les 3 candidats de Marc Lavoine sont Antoine Delie, Antony Trice et Ifé. Tandis que Pascal Obispo a retenu Baby J, Abi et Verushka.

Pascal Obispo s’explique

Pascal Obispo révèle avoir été réticent à participer à l’émission. Son hésitation était due au principe même du concours. « J’ai toujours eu du mal avec les remises de prix en général », a-t-il expliqué. « Nommer un gagnant me semble toujours compliqué quand on ne court pas tous avec la même voiture. Pour être juste, il faudrait juger les talents sur la même chanson. » continue-t-il. Mais la production lui a vite fait changé d’avis avec leur objectif de vouloir revenir aux fondamentaux. « Quand j’ai vu que l’artistique prenait le pas sur les démonstrations techniques et vocales qui me fatiguent un peu, ça m’a plu » a-t-il confié. Il s’est même exprimé sur l’émission le 25 mai en disant : « Nous avons tous passé un moment extraordinaire. Lara, Amel, Marc et moi sommes différents dans notre façon de concevoir notre art, et je pense que nos débats ont été intéressants pour les téléspectateurs ».