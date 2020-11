The Prom Song Wear Your Crown présente Meryl Streep Rapping – / Film

Cela a été une année très difficile. Nous sommes presque à la fin, les amis, mais si vous pensiez que nous allions arriver à 2021 sans avoir à entendre Meryl Streep rap, vous vous êtes gravement trompé. Streep est l’un des membres de la distribution de Le bal, Ryan Murphy est l’adaptation de Chad Beguelin, Bob Martin, et Matthew SklarLa comédie musicale primée de Broadway, nominée aux Tony, et comme c’est le cas avec la plupart des adaptations de la scène à l’écran, il y a une nouvelle chanson originale qui ne figure pas dans la production de Broadway. Ça s’appelle «Wear Your Crown», et pour la plupart, c’est léger, des trucs coquelicots. Et puis, à plus de la moitié de la mélodie, Streep entre et commence à rapper. C’est quelque chose.

Le bal – Portez votre couronne

Chaque fois qu’il y a une grande adaptation cinématographique d’une comédie musicale de Broadway, les auteurs musicaux originaux sont ramenés pour écrire une nouvelle chanson spécifiquement pour le film. Pourquoi? Parce que c’est comme ça que tu gagnes un Oscar, bébé! Ou du moins marquer une nomination aux Oscars. Les règles de l’Académie stipulent que s’ils donnent un Oscar à une chanson, il doit s’agir d’une chanson spécialement composée pour le film. Le nouveau film Netflix de Ryan Murphy Le bal, qui est basée sur la comédie musicale de Broadway du même nom, suit cette tradition avec la nouvelle chanson «Wear Your Crown», qui a été écrite par Adam Anders, Pairs Astrom, et original Bal de promo créateurs Matthew Sklar et Chad Beguelin.

C’est une petite chansonnette inoffensive – pour la plupart. Et puis, autour de la minute et cinquante secondes, arrive Meryl Streep, éclatant quelques rimes. Écoutez, nous aimons tous Meryl Streep. Elle est l’une des meilleures actrices de sa génération, sinon la meilleur. Donc je ne veux pas manquer de respect à Mme Streep quand je dis que cette chanson est un cauchemar lovecraftien qui a brisé les derniers vestiges de ma fugace santé mentale. Streep peut clairement chanter – elle l’a déjà fait dans d’autres films. Mais entendre ses paroles de rap comme: « Et si quelqu’un commence avec un nouveau drame, allez-y comme Michelle Obama, » est plus qu’un peu troublant.

Selon USA Today, Murphy voulait que le film «se termine en beauté», et Anders dit qu’ils ont pris ces ordres de marche et ont écrit une chanson «qui engloberait toutes les émotions du film, mais envelopperait le tout dans un banger upempo que vous pouvez danser sur. Bien sûr, nous devions faire tout cela pendant COVID, donc tout devait se passer via des sessions Zoom car nous étions verrouillés.

Dans Le bal, « Pour soutenir une lycéenne qui veut amener sa petite amie au bal, un groupe de stars du théâtre obsédées par elles-mêmes se rend dans une petite ville conservatrice de l’Indiana. » En plus de Streep, le grand casting comprend James Corden, Nicole Kidman, Clé Keegan-Michael, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington, et Jo Ellen Pellman. Nicole Kidman rappellera-t-elle aussi dans le film? Nous ne pouvons qu’espérer.

Le bal frappe Netflix sur 4 décembre.

