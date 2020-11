The Mandalorian Chapter 12 « The Siege » – / Film

Hasbro Star Wars The Mandalorian Peluche Électronique l'Enfant 19 cm

Peluche Électronique de l'Enfant (Baby Yoda) comme vu dans la série The Mandalorian Star Wars The Mandalorian Officiel - Peluche de 19 cm Il n'est pas possible de lui enlever son vêtement Vient avec son bol de bouillon d'os et une grenouille, son déssert. Effet sonore authentique comme dans la série.